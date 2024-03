Dani Vidal: «Hauria firmat amb sang jugar a Cornellà- el Prat»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-vuitena jornada de campionat a Primera Federació. Els grana, acompanyats de més de 1.000 aficionats nastiquers, visitaran l'Stage Front Stadium (antigament anomenat estadi de Cornellà-el Prat), per visitar un Cornellà en ratxa. El partit es disputarà aquest dissabte a les 17:00 hores.

Vidal ha començat repassant la setmana de treball de l'equip i recordant el partit contra el Deportivo: «Ha estat una molt bona setmana d'entrenaments. Els jugadors estan satisfets pel partit que van fer, una miqueta amb el regust que podíem haver tret els tres punts, però molt satisfets. El pla de partit va sortir molt bé, els jugadors el van saber interpretar per sobre de les nostres expectatives» va explicar abans d'afegir l'«emoció» de la plantilla i l'staff pel moviment dels nastiquers.

Seguint aquest fil, el tècnic ha destacat que més de 1.000 nastiquers es desplaçaran fins a Cornellà per animar a l'equip davant l'equip verd.: «Hi ha equips de primera o segona divisió que no són capaços de mobilitzar tanta gent i menys quan encara falten onze jornades per disputar-se. Estem molt agraïts i volem que se sentin orgullosos del Nàstic.»

L'entrenador tarragoní també ha analitzat al rival dels granes: «El Gonzalo Riutort (entrenador del Cornellà) sempre té equips molt treballats, que saben molt bé al que juguen, incòmodes, amb diversos registres sobretot a nivell defensiu i capaços de fer pressions altes a l'home i viure en un bloc baix i acumular molta gent per darrere la pilota» ha explicat.

«Han canviat l'estructura des de fa sis jornades. Ja no disposen 5 defenses i juguen amb una línia de 4, tot i que no m'estranyaria que demà poguessin tornar a una línia amb cinc defenses. Tot i el canvi, és un equip que manté la mateixa identitat i que, en treure un defensa i afegir un migcampista han sumat efectius per generar perill en el joc directe i les transicions que practiquen» ha continuat Vidal.

Amb aquest rival, l'entrenador grana ha defensat la importància d'avançar-se al marcador: «L'equip que es posa per davant en el marcador té molt fet, però especialment amb un equip com ells que se senten molt còmodes defensant, perquè els obligues a obrir-se i el partit pot agafar una direcció més favorable. Sigui com sigui, no ens hem d'obsessionar amb això, hem de fer el nostre partit» ha afirmat.

El tarragoní també ha destacat que, com ja va passar la temporada passada, el partit es disputi a l'estadi de l'Espanyol, una circumstància que, segons ha defensat, «firmava amb sang», ja que afavoreix als interessos granes: «És una bona notícia. És un bon camp amb dimensions grans i un bon estat de la gespa. No vull desprestigiar altres estadis, però evidentment és l'estadi de l'Espanyol i els recursos que tenen per mantenir-lo són millors» ha dit.

Preguntat per l'objectiu de la temporada grana, Vidal no ha volgut mullar-se, i ha continuat amb el discurs que ha articulat durant tota la temporada: «La nostra meta és viure el dia a dia. El dia que m'aixequi i no tingui la motivació per fer millor el meu equip deixaré d'entrenar» ha declarat obviant qualsevol referència a la taula classificatòria.

Tres baixes

Preguntat per l'estat de la plantilla, Vidal ha explicat que l'equip viatjarà a Cornellà amb només tres homes sense estar disponibles: «Tenim lesionats a l'Iker Recio, al que encara li queda alguna setmana més per tornar, Marc Álvarez i l'Óscar Sanz. Tots estem molt contents que, finalment, la lesió de l'Óscar no sigui tan greu com ens pensàvem.»

A propòsit de la plantilla, Vidal s'ha mostrat molt satisfet per la confecció de la plantilla i la varietat d'opcions que té amb diversos perfils de futbolistes: «Beneït problema. Tenim una plantilla plena de recursos i tant de bo estiguin tots sans. Això ens dona una versatilitat tremenda per poder fer diversos plans de partit segons cada jornada. Som un equip que fem córrer a tots els jugadors, però especialment a la gent d'atac, així que ens va molt bé tenir recursos a la banqueta per donar refresc a partir del minut 60.»