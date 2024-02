Dani Vidal: «Con el cambio de entrenador el Real Unión es un equipo más estructurado»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la vigésimatercera jornada de campeonato en Primera Federación. Los granas volverán a jugar delante de su gente al Nou Estadi Costa Daurada con el objetivo de continuar con su buen momento y mantenerse en la parte alta de la tabla. Para hacerlo, tendrá que recibir un histórico del fútbol español, el Real Unión Club, que llega como undécimo clasificado. El partido se disputará mañana sábado a las 16:00 horas en el coliseo grana.

El técnico tarraconense ha comentado un poco sobre el próximo rival de los granas: «El Real Unión es un equipo muy goleador, que también encaja bastante. Sobre todo en el primer tramo de temporada. Ahora con el cambio de entrenador han tenido resultados más ajustados con partidos más controlados. Es un equipo con un nivel técnico muy alto, que acumula muchos jugadores por dentro y también fija la última línea con dos delanteros y tendremos que intentar que no encuentren este juego por dentro.»

Precisamente Vidal ha remarcado el cambio del equipo vasco desde la llegada de Iñigo Idiakez a su banquillo: «Con el cambio de entrenador el Real Unión es un equipo más estructurado. Los partidos son más cerrados, tienen mucho orden, tratan de tener posesiones de pelota más larga y eso hace que los partidos sean más cerrados. En la ida creo que hicimos un gran partido durante los primeros 65 minutos con varias ocasiones para cerrar el partido, pero no lo hicimos y se nos escaparon dos puntos, pero ya ha pasado tiempo, tienen un nuevo entrenador y mañana nos encontraremos un escenario diferente seguro».

Para el partido de este sábado, una de las grandes dudas granas es la de la portería, después de que Aberto Varo saliera tocado de Zubieta donde recibió una fuerte entrada: «Pensábamos que Varo sólo tenía una herida pero tiene también una pequeña fractura. Lo hemos cuidado durante la semana y esperaremos a mañana a ver cómo se encuentra para ver si puede estar disponible» ha aclarado.

Vidal también ha explicado cómo gestiona las posibles sanciones por acumulación de tarjetas llegados a un tramo decisivo de temporada: «Tratar de gestionar las tarjetas amarillas antes del partido es muy complicado porque se producen muchas situaciones que no puedes controlar. Lo que sí que puedes hacer en caso de que uno de tus jugadores vea la tarjeta, es preocuparte de que no pase lo mismo a jugadores apercibidos de la misma línea, pero es una cosa que no me gusta tener de manera clara y decidida antes del partido. Prestamos cierta atención, pero no nos obsesiona.»

El entrenador grana también ha tenido tiempo para repasar el estado de los futbolistas lesionados: «A Marc Álvarez todavía le queda bastante para llegar, Gorka se podrá incorporar a los entrenamientos con el grupo a finales de la próxima semana y David Concha en dos semanitas seguramente también podrá incorporarse al grupo» ha comentado antes de mencionar a Marc Fernández: «Marc es un jugador veterano y conoce bien su cuerpo. Es cierto que lleva dos o tres semanas con sobrecargas y vamos dosificándolo. El cambio de la semana pasada fue por precaución.»

Durante la conferencia de prensa, Dani Vidal también se ha mostrado tranquilo y satisfecho por la situación del equipo y ha mostrado su mentalidad de no querer mirar objetivos a largo plazo y centrarse en cada partido: «competir en la zona alta de la clasificación es un aliciente más y nos ayuda a afrontar el día a día con más energía». «Poder conseguir el ascenso será una consecuencia de hacer las cosas bien en el día a día. Tenemos claro que si pensamos en el futuro nos distraeremos del presente. Somos ambiciosos, pero si nos centramos en cosas que no podemos controlar y que no pasarán hasta de aquí dos o tres meses dejaremos de dejarnos la energía en el día a día que es el camino que nos ha llevado al éxito» ha expresado el técnico que, sin embargo, ha mostrado la ambición de tratar de mantenerse imbatidos en el Nou Estadi «durante toda la temporada».