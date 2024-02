Dani Vidal: «Amb el canvi d'entrenador el Real Unión és un equip més estructurat»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-tresena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes tornaran a jugar davant de la seva gent al Nou Estadi Costa Daurada amb l'objectiu de continuar amb el seu bon moment i mantenir-se en la part alta de la taula. Per fer-ho, haurà de rebre un històric del futbol espanyol, el Real Unión Club que arriba com a onzè classificat. El partit es disputarà demà a les 16:00 hores al coliseu grana.

El tècnic tarragoní ha comentat una mica sobre el pròxim rival dels granes: «El Real Unión és un equip molt golejador, que també encaixa força. Sobretot en el primer tram de temporada. Ara amb el canvi d'entrenador han tingut resultats més ajustats amb partits més controlats. És un equip amb un nivell tècnic molt alt, que acumula molts jugadors per dins i també fixa l'última línia amb dos davanters i haurem d'intentar que no trobin aquest joc per dintre.»

Precisament Vidal ha remarcat el canvi de l'equip basc d'ençà de l'arribada d'Iñigo Idiakez a la seva banqueta: «Amb el canvi d'entrenador el Real Unión és un equip més estructurat. Els partits són més tancats, tenen molt d'ordre i tracten de tenir possessions de pilota més llarga.. A l'anada crec que vam fer un gran partit durant els primers 65 minuts amb diverses ocasions per tancar el partit, però no ho vam fer i se'ns van escapar dos punts: Tanmateix, ja ha passat temps, tenen un nou entrenador i demà ens trobarem un escenari diferent segur».

Per al partit d'aquest dissabte, un dels grans dubtes granes és el de la porteria, després que Aberto Varo sortís tocat de Zubieta on va rebre una forta entrada: «Pensàvem que Varo només tenia una ferida però també pateix una petita fractura. L'hem cuidat durant la setmana i esperarem a demà a veure com es troba per veure si pot estar disponible» ha aclarit.

Vidal també ha explicat com gestiona les possibles sancions per acumulació de targetes arribats en un tram decisiu de temporada: «Tractar de gestionar les targetes grogues abans del partit és molt complicat perquè es produeixen moltes situacions que no pots controlar. El que sí que pots fer en cas que un dels teus jugadors vegi la targeta, és preocupar-te que no passi el mateix a jugadors apercebuts de la mateixa línia, però és una cosa que no m'agrada tenir de manera clara i decidida abans del partit. Hi prestem certa atenció, però no ens obsessiona.»

L'entrenador grana també ha tingut temps per repassar l'estat dels futbolistes lesionats: «A Marc Álvarez encara li queda bastant per arribar, Gorka es podrà incorporar als entrenaments amb el grup a finals de la pròxima setmana i David Concha en dues setmanetes segurament també podrà incorporar-se al grup» ha comentat abans de mencionar a Marc Fernández: «El Marc és un jugador veterà i coneix bé el seu cos. És cert que porta dues o tres setmanes amb sobrecàrregues i anem dosificant-lo. El canvi de la setmana passada va ser per precaució.»

Durant la conferència de premsa, Dani Vidal també s'ha mostrat tranquil i satisfet per la situació de l'equip i ha mostrat la seva mentalitat de no voler mirar objectius a llarg termini i centrar-se en cada partit: «competir en la zona alta de la classificació és un al·licient més i ens ajuda a afrontar el dia a dia amb més energia». «Poder aconseguir l'ascens serà una conseqüència de fer les coses bé en el dia a dia. Tenim clar que si pensem en el futur ens distraurem del present. Som ambiciosos, però si ens centrem en coses que no podem controlar i que no passaran fins d'aquí dos o tres mesos deixarem de deixar-nos l'energia en el dia a dia que és el camí que ens ha portat l'èxit» ha expressat el tècnic que, tanmateix, ha mostrat l'ambició de tractar de mantenir-se imbatuts al Nou Estadi «durant tota la temporada».