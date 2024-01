Montmeló asegura que se negocia y trabaja «con buena sintonía» para seguir haciendo Grandes Premios de Fórmula 1 muchos más años

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Montmeló (Vallès Oriental), Pere Rodríguez, no teme por la continuidad de la Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Cataluña más allá del año 2026. Después del anuncio que Madrid acogerá el Gran Premio de España a partir de aquel año, Rodríguez destaca que es una propuesta diferente a la catalana, con un trazado «efímero y urbano» complementario al de Barcelona.

«Se negocia y trabaja con buena sintonía con Fórmula 1 para realizar Grandes Premios muchos y muchos más años», ha dicho en declaraciones a ACN. En este sentido, ha destacado el plan de inversiones que la organización «valora positivamente», que sitúa la prueba como una de las más potentes en el circuito internacional, y ha recordado la convivencia con la cita de Valencia de 2008 a 2012.

Rodríguez ha puesto de relieve que la organización haya destacado la complementariedad de los proyectos en Cataluña y en Madrid, un hecho que «refuerza el proyecto y los valores de la Fórmula 1». El alcalde ha destacado que la de Barcelona-Cataluña es una prueba consolidada en el circuito de grandes premios, con contrato firmado hasta el 2026 y que se prevé poder ampliar. «La Fórmula 1 valora positivamente el plan de inversión», ha señalado.

A pesar de la irrupción de Madrid en el calendario internacional, rumoreada desde hace meses y confirmada hoy con un acto de presentación en la capital española, Rodríguez considera que el planteamiento no es equivalente al catalán. «Está bien que Madrid tenga una propuesta muy diferente, con un circuito efímero y urbano», ha dicho.

Con respecto al nombre de la prueba, se ha remitido a la prueba que se hizo en el circuito urbano de Valencia entre 2008 y 2012, en aquella ocasión bajo la denominación de Gran Premio de Europa. A partir de 2026, Madrid asumirá la nomenclatura que a día de hoy asume la cita catalana, y está convencido de que se encontrará una solución. «Se trata de encajar los nombres en el calendario, no tenemos más información y no nos preocupa especialmente», ha asegurado.

Impacto de la prueba

La celebración del Gran Premio de España supone un impacto a nivel económico que va más allá de la propia localidad de Montmeló, con una población de 8.500 habitantes. «En la última vinieron unos 180.000 espectadores a la cita del domingo, con un gasto medio elevado, generando ocupación hotelera y con la proyección internacional que supone el acontecimiento», señala Rodríguez.

«Beneficia no sólo al municipio, sino a Cataluña y también a España, y eso no se tiene que perder ni se perderá, se potenciará», ha augurado. Con respecto a la otra gran cita que acoge el circuito, el Gran Premio de Cataluña de Moto GP, el alcalde señala que la relación con Dorna Sports, organizadora del acontecimiento, es «excelente»: «La continuidad del Gran Premio no está en duda», ha sentenciado.