Montmeló assegura que es negocia i treballa «amb bona sintonia» per seguir fent Grans Premis de Fórmula 1 molts més anys

L'alcalde de Montmeló (Vallès Oriental), Pere Rodríguez, no tem per la continuïtat de la Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya més enllà de l'any 2026. Després de l'anunci que Madrid acollirà el Gran Premi d'Espanya a partir d'aquell any, Rodríguez destaca que és una proposta diferent a la catalana, amb un traçat «efímer i urbà» complementari al de Barcelona.

«Es negocia i treballa amb bona sintonia amb Fórmula 1 per realitzar Grans Premis molts i molts més anys», ha dit en declaracions a l'ACN. En aquest sentit, ha destacat el pla d'inversions que l'organització «valora positivament», que situa la prova com una de les més potents en el circuit internacional, i ha recordat la convivència amb la cita de València de 2008 a 2012.

Rodríguez ha posat de relleu que l'organització hagi destacat la complementarietat dels projectes a Catalunya i a Madrid, un fet que «reforça el projecte i els valors de la Fórmula 1». L'alcalde ha destacat que el de Barcelona-Catalunya és una prova consolidada en el circuit de grans premis, amb contracte firmat fins el 2026 i que es preveu poder ampliar. «La Fórmula 1 valora positivament el pla d'inversió», ha assenyalat.

Tot i la irrupció de Madrid en el calendari internacional, rumorejada des de fa mesos i confirmada avui amb un acte de presentació a la capital espanyola, Rodríguez considera que el plantejament no és equivalent al català. «Està bé que Madrid tingui una proposta molt diferent, amb un circuit efímer i urbà», ha dit.

Pel que fa al nom de la prova, s'ha remès a la prova que es va fer al circuit urbà de València entre 2008 i 2012, en aquella ocasió sota la denominació de Gran Premi d'Europa. A partir de 2026, Madrid assumirà la nomenclatura que a dia d'avui assumeix la cita catalana, i està convençut que es trobarà una solució. «Es tracta d'encaixar els noms en el calendari, no tenim més informació i no ens preocupa especialment», ha assegurat.

Impacte de la prova

La celebració del Gran Premi d'Espanya suposa un impacte a nivell econòmic que va més enllà de la pròpia localitat de Montmeló, amb una població de 8.500 habitants. «En la darrera van venir uns 180.000 espectadors a la cita de diumenge, amb una despesa mitjana elevada, generant ocupació hotelera i amb la projecció internacional que suposa l'esdeveniment», assenyala Rodríguez.

«Beneficia no només el municipi, sinó Catalunya i també Espanya, i això no s'ha de perdre ni es perdrà, es potenciarà», ha augurat. Pel que fa a l'altra gran cita que acull el circuit, el Gran Premi de Catalunya de Moto GP, l'alcalde assenyala que la relació amb Dorna Sports, organitzadora de l'esdeveniment, és «excel·lent»: «La continuïtat del Gran Premi no està en dubte», ha sentenciat.