El Reus rompe un nuevo techo para seguir creciendo

La Fundación Fútbol Base Reus rompió el domingo un nuevo techo en su crecimiento. El conjunto reusense celebró el ascenso a Tercera Federación, lo que es la tercera promoción en cuatro años para un proyecto que ha demostrado que el fútbol femenino es una potencia en la ciudad.

El presidente de la Fundación, Xavi Guix, destacó que «estoy entre contento y emocionado por haber alcanzado el objetivo que planteamos cuando iniciamos este proyecto». En este sentido, añadió que «no sabíamos lo que tardaríamos, pero queríamos estar en una categoría lo bastante atractiva para que las jóvenes jugadoras de la casa se plantearan quedarse». El conjunto entrenado por Adri Calderón superó por 2-5 al Terrassa para conseguir un billete para el ascenso de categoría, un premio al esfuerzo y el compromiso de todo el equipo. Guix subrayó que «sólo tengo palabras buenas para todo el cuerpo técnico y las jugadoras».

El Reus Femení aprovechó la reestructuración de la Tercera RFEF para alcanzar el ascenso. El año que viene se formará un grupo íntegramente con equipos catalanes, más igualados y todo un reto para las rojinegras. Xavi Guix afirmó que «desde hace años la Tercera Federación se había devaluado. Había grupos de equipos buenos y de otros que no acababan de ser lo que representa la categoría. El próximo año próxima categoría se igualará mucho y tendremos que competir con la potencia de los equipos de Barcelona».

Con respecto al objetivo a la nueva categoría, Guix establece que «hasta ahora hemos conseguido ascenso tras ascenso, pero ahora será más complicado. Si soy sincero, el objetivo del club siempre ha sido ser en una categoría atractiva para las jugadoras de la casa. No buscaremos fichajes de fuera y si con los de la casa podemos seguir creciendo y subiendo, perfecto. Eso sí, tenemos que centrarnos en trabajar en la permanencia y, en caso de perder la categoría, luchar por recuperarla con nuestra esencia de jugadoras del club».

Desde los inicios

El presidente Xavi Guix es una parte vital del proyecto de la Fundación Fútbol Base Reus. «Llegué al club en 2014 y en 2017 lo abandoné porque no me gustaba el talante de cómo se estaban gestionando las cosas. No me esperaba el descalabro que supuso la desaparición y cuándo surgió la oportunidad de recuperar el fútbol base con la fundación no me lo pensé», apuntó Guix. Desde entonces, con la pandemia de por medio, el femenino del Reus ha crecido exponencialmente. «Entonces, había tres equipos femeninos. La próxima temporada tendremos diez con equipos en todas las categorías». Además, desde la Fundación también se trabaja para tener un equipo amateur B. El ascenso es un premio al crecimiento de un club que rompe techos año tras año.