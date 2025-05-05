Fútbol Femenino
El Reus Femení alcanza la gesta y sube a Tercera Federación
El conjunto rojinegro goleó al Terrassa 2-5 para certificar, matemáticamente, su ascenso a falta de tres jornadas
La Fundación Fútbol Base Reus ya es equipo de Tercera Federación. El conjunto rojinegro ha hecho su trabajo y ha goleado por 2-5 al Terrassa para certificar, matemáticamente, su ascenso a falta de tres jornadas.
Las de Adri Calderón tenían que ganar y así lo hicieron. Júlia Francesch y Carme Cendra pusieron el 0-2 antes del minuto 10. El Terrassa reaccionó con el 1-2 poco después, pero las rojinegras no se encogieron y acabaron por poner el 2-5 final.