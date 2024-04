El exgrana Cheikh Sarr pide disculpas por su reacción después de sufrir una agresión racista

Publicado por Efe Verificado por Creado: Actualizado:

El senegalés Cheikh Sarr, actual portero del Rayo Majadahonda y ex del Nàstic de Tarragona, donde se formó enla cantera y con quién ha estado vinculado contractualmente hasta el pasado verano, ha declarado este martes que pide «perdón en el mundo del fútbol» por su reacción ante el acto de racismo por un seguidor del Sestao River, pero no a la persona que le llamó insultos racistas y que aunque «le jode muchísimo» hacerlo, ya que «al ser respetuosos».

«Pedir disculpas al mundo del fútbol por cómo he actuado y, si me vuelve a pasar, no voy a reaccionar tal cual y voy a saber cómo comportarme», declaró el portero que no obstante remarcó, este martes en la sala de prensa de su equipo, que le «jode muchísimo» pedir perdón por ser la víctima.

«Esto me jode muchísimo y lo hago porque hay que ser respetuoso y es lo más correcto. Aunque seas la victima, hay que pedir perdón al mundo del fútbol. No lo hago por este chico (quien le insultó), sino por la imagen del fútbol», indicó el guardameta senegalés.

El pasado sábado, Cheikh Sarr fue expulsado por encararse con aficionados del Sestao situados detrás de su portería que proferían insultos racistas contra él. Su equipo, el Rayo Majadahonda, decidió por este motivo abandonar el terreno de juego en el minuto 84 y fue suspendido el partido disputado en Las Llanas.

El portero, que quiso dar las gracias a todo el mundo que le ha apoyado y sobre todo a su equipo, a los jugadores y a la afición, reconoció que en caso de recibir sanción le sorprendería porque «sería injusta» porque una persona que es víctima luego no le pueden sancionar.

«Si recibo una sanción me va a sorprender porque sería injusta, porque una persona no puede ser la víctima y luego sancionarlo. Si pasa, el club sabrá lo que tiene que hacer. Me arrepiento y esto me ha ayudado mucho para que, si en el futuro me vuelve a pasar, saber cómo reaccionar», expresó el portero que explicó que los insultos fueron «puto negro» y «negro de mierda» y se pronunció sobre el acta en el que el árbitro expuso que se dirigió a él de «forma violenta».

«Mi acto sobre el árbitro no era un acto agresivo. Fui a hablarlo y manifestarlo y de repente vi la tarjeta roja. Me pareció raro y fui a preguntarle con todo el respeto del mundo y fue la única cosa que le pregunté, nada más. Después del partido, una hora después me preguntó todo lo que había pasado y me apoyó y estoy agradecido», explicó Cheikh Sarr, que declaró que el árbitro no pudo escuchar lo que le dijeron «porque no estaba ahí» y confesó que el peor momento fue cuando le insultaron.

«El peor momento fue cuando me estaba insultando y diciendo de todo. Mi reacción fue esa porque quería hablarlo y le cogí para preguntarle por qué me había insultado y si tenía familia. Encima era una persona mayor y él tiene que ser un ejemplo», dijo el jugador que matizó que Vinicius no se ha puesto en contacto directo con él, pero que agradece sus gestos de cariño en redes sociales, después de que el futbolista brasileño del Real Madrid mostrara su apoyo al portero senegalés entre otros miembros que sufrieron actos discriminatorios.

El guardameta senegalés, que explicó que no ha entrenado porque siente molestias, reconoció que no es la primera vez que le pasa, aunque explicó que en esa ocasión fue un «acto de broma».

«No era la primera vez que me pasa, pero lo otro fue un acto puntual y un acto de broma. Lo que ha sucedido es una cosa horrible que no podía aguantar y fue muy feo. Lo que me pasó no fue lo mismo», indicó.

Cheikh Sarr, que quiso mostrar todo su agradecimiento a María José Morillas, psicóloga del club que «no para» de ayudarle y «está muy cerca» de él, explicó que varios jugadores del Sestao River le han mostrado su apoyo, y sobre la reacción del club vasco subrayó que no la vio, porque en ese momento «no sabía ni dónde estaba».

«No me di cuenta cómo actuaron porque en ese momento no sabía ni dónde estaba y no he visto nada en redes sociales para no saber lo que había pasado», dijo el jugador, en referencia a que el club vasco inicialmente calificase en redes sociales como «percance con un espectador» los hechos, aunque posteriormente emitió un comunicado de tres puntos en el que mostró su «más absoluta condena contra el racismo y la violencia».

Cheikh Kane Sarr, nacido el año 2000 en Dakar, la capital de Senegal, llegó a Tarragona en 2018 para incorporarse al juvenil del Nàstic, donde destacó hasta atraer la atención de grandes equipos, pero finalmente siguió en la disciplina grana. Una vez dejó la categoría juvenil atrás, Sarr encadenó cesiones en los filiales de Oviedo y Granada. Sarr no pasó por la Pobla de Mafumet y nunca se estableció en el primer equipo grana donde, a pesar de haber sido segundo portero en algunos tramos, nunca llegó a debutar de forma oficial. Después de una última cesión no muy fructífera en el Castellón, Sarr acabó desvinculándose contractualmente del Nàstic el pasado verano, cuando firmó con el Rayo Majadahonda.