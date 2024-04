L'exgrana Cheikh Sarr demana disculpes per la seva reacció després de patir una agressió racista

El senegalès Cheikh Sarr, actual porter del Rayo Majadahonda i ex del Nàstic de Tarragona, on es va formar al planter i amb qui ha estat vinculat contractualment fins al passat estiu, ha declarat aquest dimarts que demana «perdó al món del futbol» per la seva reacció davant de l’acte de racisme per un seguidor del Sestao River, però no a la persona que li va cridar insults racistes i que encara que «li fot moltíssim» fer-ho, ja que «al ser respectuosos».

«Demanar disculpes al món del futbol per com he actuat i, si em torna a passar, no reaccionaré tal qual i sabré com comportar-me», ha declarart l'exgrana que no obstant ha remarcat, aquest dimarts a la sala de premsa del seu equip, que li «fot moltíssim» demanar perdó per ser la víctima.

«Això em fot moltíssim i ho faig perquè cal ser respectuós i és el més correcte. Encara que siguis la víctima, cal demanar perdó al món del futbol. No ho faig per aquest noi (qui li va insultar), sinó per la imatge del futbol», ha indicat el porter senegalès.

Dissabte passat, Cheikh Sarr va ser expulsat per encarar-se amb aficionats del Sestao situats darrere de la seva porteria que proferien insults racistes contra ell. El seu equip, el Rayo Majadahonda, va decidir per aquesta raó abandonar el terreny de joc al minut 84 i va ser suspès el partit disputat a Las Llanas, el camp del Sestao River.

El porter, que ha volgut donar les gràcies a tothom que li ha donat suport i sobretot al seu equip, als jugadors i a l’afició, ha reconegut que en cas de rebre sanció el sorprendria perquè «seria injusta» perquè una persona que és víctima després no li poden sancionar.

«Si rebo una sanció em sorprendrà perquè seria injusta, perquè una persona no pot ser la víctima i després sancionar-lo. Si passa, el club sabrà el que ha de fer. Em penedeixo i això m’ha ajudat molt perquè, si en el futur em torna a passar, saber com reaccionar», ha expressat Sarrr que ha explicat que els insults van ser «puto negro» i «negro de mierda» i s'ha pronunciat sobre l’acta en la que l’àrbitre va exposar que es va dirigir de «forma violenta».

«El meu acte sobre l’àrbitre no era un acte agressiu. Vaig anar a parlar-li i manifestar-li i de sobte vaig veure la targeta vermella. Em va semblar estrany i vaig anar a preguntar-li amb tot el respecte del món i va ser l’única cosa que li vaig preguntar, res més. Després del partit, una hora després em va preguntar tot el que havia passat i em va donar suport i estic agraït», ha explicat Cheikh Sarr, que ha declarat que l’àrbitre no va poder escoltar el que li van dir «perquè no era allà» i ha confessat que el pitjor moment va ser quan el van insultar.

«El pitjor moment va ser quan m’estava insultant i dient de tot. La meva reacció va ser aquesta perquè volia parlar-li i el vaig agafar per preguntar-li per què m’havia insultat i si tenia família. A sobre era una persona gran i ell ha de ser un exemple», ha dit el jugador que ha matisat que Vinicius no s'ha posat en contacte directe amb ell, però que agraeix els seus gestos d'afecte en xarxes socials, després que el futbolista brasiler del Reial Madrid mostrés de suport al porter senegalès entre altres membres que van patir actes discriminatoris.

El porter senegalès, que ha explicat que no ha entrenat perquè té molèsties,ha reconegut que no és la primera vegada que li passa, encara que va explicar que en aquella ocasió va ser un «acte de broma».

«No era la primera vegada que em passa, però l’altre va ser un acte puntual i un acte de broma. El que ha succeït és una cosa horrible que no podia aguantar i va ser molt lleig. El que em va passar no va ser el mateix», ha indicat.

Cheikh Sarr, que ha volgut mostrar tot el seu agraïment a María José Morillas, psicòloga del club que «no para» d’ajudar-lo i «hi és molt a prop» d’ell, ha explicat que diversos jugadors del Sestao River li han mostrat el seu suport, i sobre la reacció del club basc ha subratllat que no la va veure, perquè en aquell moment «no sabia ni on era».

«No em vaig adonar com van actuar perquè en aquell moment no sabia ni on era i no he vist res en xarxes socials per no saber el que havia passat», ha dit el jugador, amb referència que el club basc inicialment qualifiqués en xarxes socials com a «contratemps amb un espectador» els fets, encara que posteriorment va emetre un comunicat de tres punts en el qual va mostrar la seva «més absoluta condemna contra el racisme i la violència».

Cheikh Kane Sarr, nascut l'any 2000 a Dakar, la capital del Senegal, va arribar a Tarragona el 2018 per incorporar-se al juvenil del Nàstic, on va destacar fins a atreure l'atenció de grans equips, però finalment va seguir a la disciplina grana. Una vegada va deixar la categoria juvenil enrere, Sarr va encadenar cessions als filials de l'Oviedo i el Granada. Sarr no va passar per la Pobla de Mafumet i mai es va establir al primer equip grana on, tot i haver estat segon porter en alguns trams, mai va arribar a debutar de forma oficial. Després d'una última cessió no gaire fructífera al Castelló, Sarr va acabar desvinculant-se contractualment del Nàstic el passat estiu, quan va firmar amb el Rayo Majadahonda.