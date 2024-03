El Nàstic demuestra que ha aprendido la lección y se prepara para una semana clave

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic demostró que ha aprendido la lección. Los grana se redimieron de la derrota contra el Teruel con una victoria solvente en el campo más complicado de la categoría. Los grana superaron al barro y al Arenteiro, el segundo mejor local. Incluso, lo dejaron sin marcar por primera vez para recuperar sensaciones de cara a una semana clave.

El duelo de este fin de semana está marcado en el calendario desde hace tiempo, pero mirar tanto hacia este domingo provocó el traspié contra el Teruel. Finalmente, los dos mejores equipos de la categoría se encontrarán en el Nou Estadi y el Deportivo llegará líder por primera vez esta temporada. Los gallegos superaron por 4-1 al Lugo y se sitúan con un punto más que el Nàstic y, el domingo, jugará el mejor ataque contra la mejor defensa.

Contra el Arenteiro el Nàstic recuperó esta característica solidez que se puso en duda después del duelo gris contra el Teruel. A pesar de la baja de Nacho, los grana dejaron la portería a cero en el barro con un alto nivel de toda la línea. Pablo Trigueros lideró el eje de la defensa con un Unai Dufur atento para cortar los centros. Aunque Trigueros no pudo mostrar su punto fuerte en la salida de la pelota a causa del terreno enfangado, se mostró sobrio y firme. Además, la seguridad en la retaguardia dio un salto de calidad con el retorno de Joan Oriol y Pol Domingo. Los dos habituales titulares no estuvieron contra el Teruel y el sábado demostraron que son imprescindibles. Pol Domingo se hizo el dueño y señor del carril derecho y, en más de una ocasión, mostró que, defensivamente, casi es el más efectivo de toda la línea.

Los grana también lucieron una versión mejorada en ataque. Aunque no había piezas fundamentales como Pablo Fernández ni Andy Escudero, quien fue suplente durante todo el partido, los grana dieron un paso adelante gracias a los dos fichajes de invierno: Alan Godoy y Álex Mula. En el postpartido, Dani Vidal destacó que «Godoy es imprescindible para dar profundidad al equipo y ganar en los espacios y el caso de Álex Mula es evidente. Es un jugador con más de cien partidos a Segunda División y eso no se regala». De hecho, el extremo barcelonés fue quien creó casi todo el peligro e, incluso, centró la jugada de estrategia que acabó en gol. Con respecto a Godoy, en el partido contra el Arenteiro sólo le faltó una mejora en la definición, ya que tuvo tres claras y no pudo llevarse el gol. Marc Fernández mostró que es un líder en el campo y que está allí donde se lo necesita para marcar. Además, el Nàstic también recuperó Gorka Santamaría. A pesar de su ausencia este año, el año pasado Vidal demostró con Escudero que es capaz de recuperar a cualquier jugador. En medio del campo, Borja Martínez volvió a brillar al lado de un Óscar Sanz omnipresente que es el presente y futuro del Nàstic en el cual se tiene que renovar.

Los de Dani Vidal aprendieron la lección de la derrota y recuperaron el nivel que los ha llevado a la cima. El domingo hará falta mantener el nivel o mejorarlo en un duelo que quizás no es clave en la clasificación, teniendo en cuenta que faltan doce jornadas para el final, pero sí en la confianza para poder ganar un equipo que estas últimas jornadas se ha mostrado inigualable y que llegará como líder.