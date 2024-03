El Nàstic demostra que ha après la lliçó i es prepara per una setmana clau

El Nàstic va demostrar que ha après la lliçó. Els grana es van redimir de la derrota contra el Teruel amb una victòria solvent en el camp més complicat de la categoria. Els grana van superar el fang i a l’Arenteiro, el segon millor local. Fins i tot, el van deixar sense marcar per primera vegada per recuperar sensacions de cara a una setmana clau.

El duel d’aquest cap de setmana està marcat al calendari des de fa temps, però mirar tant cap a aquest diumenge va provocar l’ensopegada contra el Teruel. Finalment, els dos millors equips de la categoria es trobaran al Nou Estadi i el Deportivo arribarà líder per primera vegada aquesta temporada. Els gallecs van superar per 4-1 al Lugo i se situen amb un punt més que el Nàstic i, diumenge, jugarà el millor atac contra la millor defensa.

Contra l’Arenteiro el Nàstic va recuperar aquesta característica solidesa que es va posar en dubte després del duel gris contra el Teruel. Tot i la baixa de Nacho, els grana van deixar la porteria a zero en el fang amb un alt nivell de tota la línia. Pablo Trigueros va liderar l’eix de la defensa amb un Unai Dufur atent per tallar les centrades. Tot i que Trigueros no va poder mostrar el seu punt fort en la sortida de la pilota a causa del terreny enfangat, es va mostrar sobri i ferm. A més, la seguretat a la rereguarda va fer un salt de qualitat amb el retorn de Joan Oriol i Pol Domingo. Els dos habituals titulars no hi van ser contra el Teruel i el dissabte van demostrar que són imprescindibles. Pol Domingo es va fer l’amo i senyor del carril dret i, en més d’una ocasió, va mostrar que, defensivament, gairebé és el més efectiu de tota la línia.

Els grana també van lluir una versió millorada en atac. Malgrat que no hi havia peces fonamentals com Pablo Fernández ni Andy Escudero, qui va ser suplent durant tot el partit, els grana van fer un pas endavant gràcies als dos fitxatges d’hivern: Alan Godoy i Álex Mula. En el postpartit, Dani Vidal va destacar que «Godoy és imprescindible per donar profunditat a l’equip i guanyar en els espais i el cas d’Álex Mula és evident. És un jugador amb més de cent partits a Segona Divisió i això no es regala». De fet, l’extrem barceloní va ser qui va crear gairebé tot el perill i, fins i tot, va centrar la jugada d’estratègia que va acabar en gol. Pel que fa a Godoy, en el partit contra l’Arenteiro només li va faltar una millora en la definició, ja que va tenir-ne tres de clares i no va poder emportar-se el gol. Marc Fernández va mostrar que és un líder en el camp i que està allà on se’l necessita per marcar. A més, el Nàstic també va recuperar Gorka Santamaría. Tot i la seva absència enguany, l’any passat Vidal va demostrar amb Escudero que és capaç de recuperar qualsevol jugador. Al mig del camp, Borja Martínez va tornar a brillar al costat d’un Óscar Sanz omnipresent que és el present i futur del Nàstic al qual s’ha de renovar.

Els de Dani Vidal van aprendre la lliçó de la derrota i van recuperar el nivell que els ha portat al cim. Diumenge caldrà mantenir el nivell o millorar-lo en un duel que potser no és clau en la classificació, tenint en compte que falten dotze jornades per al final, però sí en la confiança per poder guanyar un equip que aquestes darreres jornades s’ha mostrat inigualable i que arribarà com a líder.