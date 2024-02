Joan Soteras: «Tarragona es una de las delegaciones que más está creciendo de Cataluña»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Hace un año de su reelección al frente de la Federación Catalana de Fútbol. ¿Qué balance hace?

«Hace justo un año que ganamos holgadamente las elecciones y pienso que en esta nueva etapa hemos mejorado en todos los niveles. En Tarragona estamos mejorando la gestión, y eso no lo digo yo, lo dicen los clubs. Hemos renovado toda la estructura federativa y, ahora, los responsables ofrecen la atención que los clubs se merecen. Se han acabado los favoritismos, hasta hace poco no había igualdad, había buenos y malos».

¿Cuál es el motivo de su visita a Tarragona?

«Tarragona es una de las delegaciones más importantes de Cataluña. Una de las cosas que dije en campaña electoral era que pisaría el territorio para contactar con los clubs y así lo he cumplido. Lo que se dice se tiene que cumplir, de la misma manera que prometí que no subiría ni un euro en ningún gasto de club y de federado y así lo ha sido este año y así será en los tres años que me quedan al cargo».

¿Cuál es la situación del fútbol en Tarragona?

«El fútbol catalán está en crecimiento y Tarragona es uno de los territorios que más ha crecido. Desde que entró a trabajar nuestro equipo hay 3.500 fichas federativas y 260 equipos más. Se nota que la gente tiene ganas de fútbol. Además, cada vez hay más gente joven en las categorías de fútbol territorial. Ahora, tenemos que trabajar entre todos fuera del terreno de juego, porque hoy día tenemos más problemas en la grada que sobre el campo. Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por erradicar la violencia de los campos».

¿Y con respecto al fútbol femenino?

«Sigue la misma línea de crecimiento. Somos la Federación que más licencias tiene de toda España. Desde que llegamos, en Tarragona hemos pasado de 14 clubs de fútbol femenino hasta los 36 que compiten este año. Hemos incorporado a dos subdelegadas que hace un año y medio que trabajan en el fútbol femenino. Las dos forman parte de la estructura de la Comisión del Fútbol Femenino. Además, seguiremos dando apoyo con la campaña Orgullosa y ofreciendo ayudas para los clubs que tengan equipos de fútbol femenino y así será mientras yo sea presidente. También seguiremos luchando por la igualdad y para eliminar el sexismo del fútbol».

¿Siempre ha destacado que el deseo de tener más equipos catalanes una categoría superior, cómo ve la temporada del Nàstic?

«Me gustaría que el Nàstic subiera. Primero, porque es un club catalán, segundo, porque es el Nàstic y, tercero, porque cuantos más equipos catalanes haya en el fútbol profesional, mejor para la Federación Catalana. Con el Nàstic guardo una relación buena y correcta, su presidente me llamó personalmente para felicitarme cuando salí reelegido».

¿Como presidente de la Primera Federación, cuál es su opinión de los equipos filiales?

«Es un tema delicado. Los filiales juegan con otras armas porque están bajo el paraguas de equipos que se encuentran en el fútbol profesional. Mi apuesta es que los filiales no puedan disponer de jugadores de más de 21 años. Con la potencia económica que tienen estos equipos, poder fichar jugadores diferenciales a más veteranos los desequilibra con los otros equipos. Este es el primer paso para solucionar el problema, porque considero que privarlos del ascenso de categoría o que no jueguen es imposible, no sería justo».

¿Cómo valora la evolución de la Primera Federación?

«Les expectativas económicas son las que son, cada club es una casa y tiene que saber el que puede o no gastar y más si casi el 100% son sociedades anónimas. No se puede esperar que venga papá o mamá y la Federación pague los desbarajustes económicos que pueda haber. Lo que sí que haremos es un control económico más estricto y habrá clubs que no podrán fichar si se sobrepasan en gasto».