El Ibersol CBT incorpora al alero-pívot Mohamed Issouf

El Ibersol CBT ha cerrado la incorporación del alero-pívot Mohamed Issouf, un jugador interior de 20 años y 2,02 de altura que puede alternar las posiciones de 4 y de 5. Issouf tiene la nacionalidad de Costa de Marfil y fue internacional por este país en categorías inferiores. Hasta ahora, esta temporada ha militado en el Class Sant Antoni de Ibiza de la Segunda FEB. Antes se había formado en la Elite-2 U21 del baloncesto francés, donde defendiendo la camiseta del Vichy tuvo unas medias de 7,6 puntos y 6,1 rebotes por partido.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, ha valorado positivamente un fichaje que «nos tiene que servir para tener una pieza más a la rotación interior». «Buscábamos a un jugador con ganas de crecer que nos aporte intimidación y mucho trabajo defensivo y en el rebote», remarca Larramona, que añade que «también esperamos que pueda crecer a nivel ofensivo, ya que es un jugador joven con muy potencial».

Mohamed Issouf ya está en Tarragona y se incorporará inmediatamente a los entrenamientos del equipo del Serrallo. Issouff estará disponible para debutar ya este domingo en la visita que el Ibersol CBT hará a la pista del Sant Cugat.