Laura Pascual, la eterna capitana tarraconense

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Dejar el mundo del baloncesto después de 28 años de dedicación a la pelota rugosa no es fácil. Por este motivo, Laura Pascual, la eterna capitana del TGN Bàsquet, decidió desde el principio de esta temporada que sería la última. «Necesitaba mentalizarme durante el año para cuando llegara el momento», señaló Pascual.

Dos semanas después de su último partido con la camiseta lila del TGN Bàsquet, Pasku, como se la conoce en el equipo, señalaba que «todavía no me he hecho la idea de lo que supone retirarme, supongo que cuándo empiece la próxima temporada lo notaré».

Pascual colgó las botas después de disputar sus últimos minutos sobre la pintura contra el Sese y, cuando la bocina del pabellón del Sagrat Cor anunció el final, Pasku cerró una etapa que ha marcado el baloncesto femenino en Tarragona.

Después del partido, Pascual recibió un homenaje en el que no faltó nadie. Compañeras y excompañeras y también exentrenadores no faltaron en el anunciado último baile de la capitana.

Les jugadoras del TGN Bàsquet durante el homenaje que se realizó el último partido de la carrera de Laura Pascual, el pasado 4 de mayo.TGN Bàsquet

Son estos momentos lo que destacan la huella que ha dejado una jugadora después de 28 años de esfuerzo y dedicación, y también el mejor legado que ha querido dejar: «Me llenó mucho ver a tanta gente conocida durante el homenaje y pienso que este es el mejor legado que he podido dejar en la pista, mis compañeras. Me quedo con todas ellas, los momentos que hemos vivido juntas y también con todos aquellos que se acercaron al homenaje o me escribieron. No me podía imaginar una mejor manera de dejarlo», apuntó Pascual.

La tarraconense empezó su carrera en el mundo del baloncesto en la escuela PAX. Allí, de bien pequeña, se decidió por este deporte por encima del fútbol gracias al buen trato y consejos de sus primeros entrenadores. De allí pasó a sus años formativos en el CBT, donde vivió 13 años con la camiseta azul. Finalmente, las últimas nueve temporadas las ha hecho como jugadora del TGN Bàsquet, donde puede decir que ha dejado el equipo salvado en la Supercopa, la élite del baloncesto femenino a nivel catalán y siendo el único equipo de la provincia en esta categoría.

En estos años de competición, Pascual ha sido el brazo del entrenador sobre la pista. Desde la posición de base, se describe como una jugadora «equilibrada entre la intensidad, la dureza, la emoción y el cerebro sobre la pista». Era una jugadora que, cuando hablaba, el resto escuchaba con atención. De hecho, uno de sus puntos fuertes era dirigir el equipo en los momentos más duros, un rol de capitana que el TGN Bàsquet tendrá que trabajar mucho para poder llenar el vacío.

La decisión estaba tomada desde el principio de la temporada y fue muy meditada. «Con el paso de los años, los esfuerzos que tienes que hacer en este deporte pesan, sobre todo las horas de entrenamiento y los fines de semana siempre ocupados. Soy maestra de primaria y siempre lo he podido combinar con el trabajo. No quería acabar quemando el deporte que tanto me apasiona, así que supe que era el momento», explicaba Pascual.

En un futuro próximo, la tarraconense prevé un «año sabático» del baloncesto: «Es el momento de redescubrir quien soy sin el baloncesto». Eso sí, cuando arranque la temporada, será un hooligan más. Sin embargo, no descarta su retorno, y es que la tarraconense ve como posibilidad volver al banquillo como entrenadora. De momento, sin embargo, toca desconectar.

Futuro del baloncesto tarraconense

Durante su carrera, Pascual ha sido seleccionada en el All-star catalán en tres ocasiones. La última fue este año, donde se reunió con las jugadoras más potentes de la categoría. Esta fue una recompensa a su talento y nivel demostrado a la competición y que también comparten otras jugadoras de su equipo.

Pascual también dejó un deseo muy claro de cara al baloncesto femenino en Tarragona: «Creo que las jugadoras tarraconenses tenemos mucho potencial y se está demostrando. Espero que en el futuro se pueda trabajar conjuntamente y potenciar el baloncesto femenino en la ciudad. El objetivo tiene que ser igualar al resto de provincias de Cataluña y conseguir llevar un equipo tarraconense a categorías todavía más altas que la Supercopa».

La eterna 15 del TGN Bàsquet dejó el 5 de mayo un vacío en el baloncesto tarraconense y tiene la certeza de que este se llenará muy pronto, porque el talento es más que abundante.

Te puede interesar: