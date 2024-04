El CB Salou necesitará una gesta para eliminar al Huelva y pasar de ronda

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

La OCA Global CB Salou salió tocado y casi hundido del pabellón Carolina Marín de Huelva. Los salouenses vieron cómo el Ciudad de Huelva pasaba por encima suyo con la fuerza de un tren de mercancías para llevarse el primer duelo de la eliminatoria por 96-76 a base de triples. Eso hace que el Salou necesite un milagro y le devuelva la paliza en la Huelva el domingo en el pabellón Salou Centre. Cualquier resultado que no sea el Salou ganando por más de 21 puntos significará que su camino en el play-off de ascenso habrá acabado.

El acierto anotador y la prevalencia en los rebotes de los locales rompieron el partido en los dos últimos cuartos y dejó un sabor más que amargo. El CB Salou no encontró su juego, mostró la cara más desconocida y acabó por descolgarse de un Huelva que se sentía superior en un pabellón que hervía en su favor para completar el derrumbe.

Este resultado tan contundente no fue el que se vivió en los dos primeros cuartos. Aunque los andaluces fueron los primeros a anotar la igualdad reinaba en la pista y en el electrónico. El Salou mostró sus armas y, con una posesión coordinada, Pablo Aso anotó un triple sobre la bocina de aquellos que enmudecieron el pabellón por unos instantes. El Huelva contestaba el intercambio de golpes con un poderoso juego interior, pero fue el Salou que, con un triple de Bieshaar, podría haberse llevado el primer cuarto con un +4. Con todo, el Huelva aprovechó la oportunidad de recortar distancias con un triple final de Javi García para poner el 19-20.

El duelo sobre el ring continuó en el segundo cuarto con puntos para los dos equipos, pero el Huelva empezó a dominar la dinámica. Dos triples consecutivos de Javi García y Juamma Cebolla ampliaron el parcial a +8 y, por primera vez, los locales estaban por encima en el electrónico. El técnico azul sintió el golpe y Jesús Muñiz pidió un tiempo muerto para evitar más sangre, pero no fue suficiente. El Huelva se puso en +9 con un nuevo triple de Ortiz y, cuando parecía que el partido se hundía, apareció Víctor Aguilar. Primero, forzó una antideportiva que dio dos puntos y una posesión que el CB Salou rentabilizó para pasar de estar a nueve puntos de distancia en sólo tres en cuestión de un minuto. Finalmente, el partido se marchó al descanso con un 40-38 a favor del equipo andaluz.

Inicio de la caída

A la reanudación, Ander Urdain hizo dos triples consecutivos, y acabó el partido con 14 puntos anotados. Los ataques del CB Salou empezaban a ser erráticos, poco acertados en los tiros e, incluso, algunas posesiones se agotaban sin llegar a probar canasta. El Ciudad de Huelva destacaba por su facilidad anotadora y el dominio del rebote y estos dos aspectos los aprovecharon bien para hacer caer a la lona al Salou. Cada espacio generado significaba un triple y la victoria en el rebote puso el +11 al final del tercer cuarto.

El castigo continuó a la salida del último cuarto con un triple de Cebolla y, este, acabó noqueando a un conjunto salouense que sólo veía cómo el marcador se ampliaba triple tras triple. Finalmente, el partido se cerró con 21 puntos de cojín para los andaluces.

Remontada épica en casa

Este domingo a las 18.45 h el pabellón Salou Centre acogerá el partido de vuelta de la eliminatoria. El CB Salou no lo tendrá nada fácil, porque si quiere continuar vive en el play-off de ascenso tendrá que vencer al Ciudad de Huelva por más de 21 puntos. Salir victorioso no es suficiente para los salouenses y necesitan devolverle la paliza al Ciudad de Huelva para que el sueño no se acabe. Este margen de puntos es casi insalvable y digno de una remontada histórica. Este es el camino que tiene que seguir el CB Salou y no hay ninguna duda que se presentará a la batalla ante su afición.