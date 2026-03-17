El análisis del Poblense-Reus: Carácter y fútbol para cortar la mala racha

El Reus FC Reddis sumó el último domingo una victoria vital. El conjunto de Marc Carrasco alcanzó una gran remontada en el campo del Poblense que supone toda una inyección de confianza necesaria para afrontar las últimas jornadas de competición. Quedan siete jornadas para acabar la liga, siete finales que el Reus está preparado para luchar por alcanzar un objetivo ilusionante.

El del domingo no fue el mejor de los escenarios para los reusenses. Los de Marc Carrasco arrastraban una dinámica negativa de cuatro jornadas sin ganar y dos derrotas consecutivas. De hecho, la última victoria fue contra un equipo balear, el Porreres, el 8 de febrero. Además, en la primera acción de peligro del rival, el Poblense marcó el 1-0. Debe minutos y una torta directa a la mandíbula en un campo en la cual ningún rival había ganado. Pero el Reus no se rindió.

Si una cosa ha demostrado en este equipo en los últimos partidos es que es capaz de reaccionar a los golpes. Lo hizo contra el Atlètic Baleares para igualar el 1-1 antes de caer y también contra el Poblense. Les buenas sensaciones se transformaron en acierto con los goles de Pol Fernández Morales y Miquel Ustrell. Cinco minutos de superioridad y locura que significaron una victoria primordial para mantenerse en posiciones de play-off.

REACCIÓN En cinco minutos Ustrell y Pol Fernández levantaron la situación adversa

«Dice mucho del carácter de esta plantilla venir al campo donde nadie había ganado, quedarse por detrás en el marcador en la primera ocasión del rival, y querer e ir para alcanzar el remontamiento», destacó en el postpartido al técnico reusense. Carrasco destacó el sentimiento y la determinación de una plantilla que ya acumula muchas gestas en la espalda y se deja la piel para sumar alguna más. En definitiva, como dijo Carrasco ni antes eran tan malos ni ahora tan buenos, tenemos que ser establos».

Los reusenses vuelven este fin de semana a las Baleares para jugar contra el Andratx. El triunfo contra el Poblense ha ayudado a recuperar la confianza en un momento clave del curso y, ahora, toca seguir el camino con el mismo carácter y el mismo fútbol. Y el Reus ha demostrado que tiene argumentos más para creer en este equipo.