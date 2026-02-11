Sustituir a Jaume Jardí, la tarea más difícil del Nàstic de cara al duelo contra el Betis

El Nàstic de Tarragona tiene este domingo un duelo más que clave contra el Betis Deportivo. Casi es un partido a vida o muerte contra uno de los equipos en descenso y los grana afrontarán el reto sin su estrella: Jaume Jardí. El reusense fue expulsado por roja directa en el duelo contra el Villarreal B y, ahora, Cristóbal Parralo tiene la tarea de encontrar al sustituto ideal.

La expulsión de Jaume Jardí tuvo un impacto profundo en el duelo contra el Villarreal B. No sólo porque el Nàstic se quedó en inferioridad numérica, sino porque perdió las ideas en ataque. Uno de los problemas que se acumulan en los últimos partidos es la dificultad del equipo en generar ocasiones de gol. En los seis partidos que se han disputado en el 2026, el Nàstic sólo ha marcado dos goles y todos dos han sido gracias a una genialidad o decisión del reusense.

Contra el Ibiza, los grana no marcaron para rematar a puerta, sino por la entrega de Jardí. La presión del 10 del Nàstic aprovechó el error del meta balear para marcar de rebote el 1-0 final. Contra el Alcorcón, también apareció el de siempre. En un partido espeso, sin plan fijo y con poca movilidad de la pelota, fue el reusense quien decidió poner la centrada que Juanda Fuentes cazó para salvar un punto. De hecho, si el Nàstic ha podido sumar 4 de los 21 puntos posibles ha sido gracias a su número 10.

Sea más limitado a la banda izquierda, liberado en el centro –aunque no se ha visto con Parralo- o por la banda derecha, Jaume Jardí ha sido el faro que ha mantenido con un mínimo rumbo al ataque del Nàstic. Su paso adelante esta temporada lo ha convertido de jugador de rotación a crack absoluto que ha jugado todos y cada uno de los partidos. Como curiosidad, el único duelo en el cual perdió la titularidad fue contra el Cartagena, el mejor partido que se acuerda del Nàstic. Entonces salió desde el banquillo y del poco tiempo que dispuso puso la guinda al pastel con un golazo de espuela.

En definitiva, Jaume Jardí este año ha alcanzado nueve goles y dos asistencias y Cristóbal Parralo tendrá que reinventarse para encontrar a un nuevo jugador que pivote el ataque grana.

Jaume Jardñi fue expulsado contra el Villarreal B y no estará disponible el sábado

Buscando la fórmula

El Nàstic tendrá que encontrar una nueva fórmula. La primera de las opciones fue la que se mostró contra el Cartagena. Entonces, Parralo apostó por el mismo esquema con Álex Jiménez y Marcos Baselga a la delantera. Juanda Fuentes se encargó del extremo izquierdo y, a la derecha, Pau Martínez fue el escogido. Fuentes a la izquierda es la opción más probable, teniendo en cuenta los escenarios.

En cambio, a la derecha, podría haber una alternativa con la aparición de Keyliane Abdallah. El extremo francés mostró buenos movimientos contra el Villarreal y podría ser la opción de velocidad y superioridad en los duelos que necesita el equipo.

Por otra parte, también hay alternativas con Álex Jiménez por la izquierda, una opción que no es nueva, pero menos probable teniendo en cuenta que tampoco estará disponible por sanción Aitor Gelardo para situarse como conector. Sea cuál sea la opción, el que está claro que Cristóbal Parralo tiene toda la semana para encontrar la fórmula más difícil de todas: suplir a Jaume Jardí.