El Club Baloncesto Cambrils se viste de gala para presentar sus 33 equipos

Imagen de familia de todos los equipos del CB Cambrils durante el día de la presentación en el pabellón 2 del Palau Municipal de Deportes de Cambrils.CB CAMBRILS

El Club Baloncesto Cambrils presentó en sociedad todos sus equipos en una jornada de familia en el pabellón 2 del Palau Municipal de Deportes de Cambrils. Los 33 equipos y los cerca de 400 jugadores desfilaron en un pabellón lleno de amigos y familiares.

«Siempre es una jornada especial para todo el mundo», destacó el presidente del CB Cambrils, Francesc Canaldas. El club ha consolidado en los últimos tres años una cifra más que establo de equipos. Cuenta con equipo de todas las categorías, desde las más pequeñas baby hasta los equipos sénior masculino y femenino. De hecho, hay equipos masculinos y femeninos en todas las categorías, pasando por prebenjamín, benjamín, alevín, preinfantil, infantil, cadetes y júnior. Por otra parte, también se dispone de equipos en las diferentes escuelas cambrilenses como la escuela Mas Clariana, la escuela La Bòbila, la escuela Guillem Fortuny, la Escuela Cambrils y el colegio Cardenal Vidal y Barraquer. Todos los equipos, también las escuelas, como pequeños engranajes de un club que demuestra amor por este deporte y que puede ir a más.

Todos los jóvenes tuvieron su momento de gloria desfilando sobre la pista y, finalmente, se culminó el acto con una gran foto de familia donde el club exhibió músculo de su plantel. Canaldas repasó los éxitos de sus jóvenes, como la presencia del equipo cadete femenino a la categoría Preferente: «Es la categoría que mejor se adapta al nivel de nuestras jugadoras», apuntó. Por otra parte, el presidente señaló que «los dos equipos alevines competirán para ganar la liga y los equipos B también lo están haciendo bastante bien en sus categorías».

Voluntad de crecimiento

En estas tres últimas temporadas el CB Cambrils ha consolidado sus 33 equipos y los cerca de 400 jugadores. Una cifra considerable que se ha demostrado año tras año que tiene margen de crecimiento, pero el espacio limita. «Pienso que tenemos margen de crecimiento y estoy seguro de que podríamos aumentar un 10 o 15% cada año porque tenemos demanda de gente que quiere jugar a baloncesto, pero no cabemos», apuntó al presidente. Canaldas subrayó que «hacemos malabares con los espacios que disponemos para que todo el mundo entrene en las mejores condiciones. Somos una gran familia que ha crecido mucho y eso dice mucho del trabajo que se hace en el día a día».