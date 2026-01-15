Enric Pujol, el único central disponible para el domingo a la espera de reforzar la retaguardia

El Nàstic de Tarragona necesita una nueva defensa. No sólo una mejora para reducir la sangría defensiva, sino nuevas piezas después de que las últimas lesiones graves redujeran los efectivos en la retaguardia. De hecho, esta mala fortuna se ha sumado a las sanciones porque con César Morgado y Álvaro García lesionados y David Alba con la quinta amarilla, Enric Pujol es el único central disponible para Cristóbal Parralo.

La fragilidad defensiva está siendo uno de los grandes males de la temporada del Nàstic. De hecho, el conjunto grana es el equipo más goleado del grupo. Esta condición ha obligado a la dirección deportiva a buscar un refuerzo en el mercado, pero la situación se ha complicado con las últimas lesiones. El pasado martes, el club comunicó que Álvaro García se rompió los ligamentos y se perderá el resto de la temporada. Por otra parte, la afectación vascular de César Morgado también deja su vuelta como una incógnita, hecho que, ahora, más que un retoque, la dirección deportiva necesita dos piezas de nivel para complementar a David Alba y Enric Pujol.

Si no hay ningún movimiento inmediato, las lesiones ya afectarán al próximo partido del Nàstic porque, con David Alba sancionado después de ver la quinta amarilla, Óscar Sanz o Mángel Prendes tendrán que cubrir el agujero y acompañar Pujol al eje de la defensa. En este punto entra Aitor Gelardo, el nuevo fichaje grana, como mínimo, ofrece oxígeno a corto plazo en tanto que aporta más efectivos a la rotación de la medular.

La solución de Óscar Sanz como defensa no es nueva. El año pasado, el capitán grana ya tuvo que jugar gran parte de la temporada en esta demarcación, en un intento por mejorar una línea defensiva insegura.

Dos piezas y un líder

La dirección deportiva grana trabaja para incorporar a dos jugadores al eje de la defensa, uno de ellos con un perfil de jugador experimentado con carácter que pueda ser un líder. Estos requisitos, sin embargo, son muy difíciles de encontrar en un mercado de invierno en el cual más de un equipo busca lo mismo.

De hecho, en el mercado hay jugadores como Quique Fornós y Óscar Gil, defensores de la Cultural Leonesa y Castellón, respectivamente, que cuadran con esta definición, pero que se encuentran en negociaciones con la Zamora y el Real Murcia. En una misma situación está el mediocampista Josep Calavera, un deseo difícil del conjunto grana ya que el Hércules de Beto Company tiene ventaja en la disputa.

El club grana ha sondeado el mercado para buscar en este perfil, el nombre de Aleix Coch ha salido, como parece que es habitual cada mercado, pero es una opción tan difícil como apartada en la lista de prioridades grana. Por otra parte, el periodista Ángel García apuntó el nombre del joven central Hugo Pérez como una opción. Pérez juega en el Huesca de Segunda División cedido por el Espanyol, aunque no cuenta de muchos minutos.

Finalmente, también hay sobre la mesa un refuerzo en el lateral izquierdo. RadioClub Tenerife, programa de la Cadena Ser tinerfeña, destaca el interés grana por Ander Zoilo, lateral izquierdo que el técnico del club isleño ha descartado. Una opción que, según indica el mismo medio, también está en disputa con el UD Ibiza. De esta manera, el Nàstic está ahora en un mar de tiburones, mientras que, al mismo tiempo, el conjunta grana tiene onecesidad de refuerzos inmediatos.

Primero las salidas

El conjunto grana también tiene trabajo con las salidas. Ahora mismo, cualquier movimiento que pueda hacer el Nàstic en el mercado tiene que llegar, necesariamente, de una salida. Gelardo estará disponible el domingo ocupante la baja de Álvaro García, pero el equipo todavía tiene overbooking en las fichas, una tarea que también está en proceso desbloquear.