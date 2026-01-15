Un avión de Turskish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto del Prat por una amenaza de explosivo

Un avión de Turkish Airlines ha hecho un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto del Prat para comprobar una amenaza de explosivo. Fuentes de Aena confirman a ACN que a causa de una amenaza en un vuelo, se han activado los protocolos y las fuerzas de seguridad están evaluando la situación.

A pesar de todo, el aeropuerto está operando con total normalidad. El avión ha aterrizado en una zona de seguridad, apartada de las terminales. Efectivos de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra se han desplazado hasta el lugar. El instituto armado lidera las comprobaciones. Protección Civil ha situado en alerta el plan Aerocat.