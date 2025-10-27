Luto en el fútbol sala tarraconense por la muerte de Ernest Queralt, jugador y capitán del Alforja FS

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ernest Queralt Besora, capitán y jugador del primer equipo del Tecnovit Alforja FS, ha muerto a los 38 años. La noticia ha conmocionado al club y el mundo del fútbol sala territorial, donde estaba una figura muy querida.

La Federación Catalana de Fútbol expresó su más sentido pésame, destacando su gran huella humana y deportiva. El club anunció la suspensión de todos los partidos de ayer el domingo, tanto los que se tenían que disputar en casa como los de fuera.

En un emotivo mensaje, el Alforja FS recordó a Ernest como fundador, jugador, entrenador, coordinador y capitán, y como una persona que dedicó su vida al club, al pueblo y a sus colores.

La muerte de Queralt habría sido accidental, después de que cayera contra un escaparate de un local en la calle Galera de Reus el sábado a primera hora de la mañana. Con la caída se habría roto el cristal, hecho que le provocó una herida mortal en el abdomen.