Muere un hombre después de caer contra un escaparate a la calle Galera de Reus

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un hombre murió el sábado por la mañana después de caer contra un escaparate a Reus. Los hechos tuvieron lugar en la calle Galera del municipio, en torno a las 7 horas, y según informan los Mossos d'Esquadra se trataría de un accidente.

Así, la víctima se habría caído sobre el escaparate, rompiendo el cristal y sufriendo una herida mortal en el abdomen. Los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas también acudieron al lugar de los hechos, donde se intentó reanimar al hombre, que se encontraba inconsciente después de la caída.

Finalmente, el accidentado fue evacuado con una ambulancia del SEM en estado muy grave al Hospital Joan XIII de Tarragona, pero a pesar de los esfuerzos acabó perdiendo la vida.