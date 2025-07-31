Lluís Fàbregas: «Nos preocupa no tener noticias sobre una mejora en los derechos de televisión»

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

Queda poco más de un mes para que empiece la Primera Federación y todavía no hay ninguna comunicación oficial sobre los derechos de televisión de la competición durante este curso. Hoy, en el marco de la presentación de los nuevos jugadores del Nàstic, Pau Martínez, Sergio Santos y Sergio Camus, el presidente Lluís Fàbregas se ha pronunciado sobre este tema ante los medios de comunicación.

Fàbregas se ha mostrado preocupado con la situación: «nos preocupa no dar un valor superior a los derechos televisivos de Primera Federación». «A estas alturas no tenemos noticias reales sobre un avance ni que aseguren más ingresos para los 40 equipos que formamos parte de esta categoría», ha añadido.

«La llegada de LaLiga en la comercialización de los derechos será un paso adelante. Hace tiempo que nosotros pedimos que LaLiga entrara en juego y que los derechos televisivos estuvieran en manos de profesionales», ha afirmado. El presidente se ha mostrado esperanzado con el hecho de que «la Primera Federación se sume al paquete de LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey» y espera que se resuelva todo cuanto antes mejor.

«En tres semanas, tenemos más de 500 nuevas altas»

Lluís Fàbregas ha aprovechado la jornada también para hacer una valoración «positiva» del transcurso de la campaña de socios. El presidente ha explicado que «estamos en cifras más altas que la temporada pasada y mucho más altas de lo que hace dos cursos» y ha añadido que «en estas tres semanas, tenemos más de 500 nuevas altas».

Estos datos se suman a las también positivas en relación con el carné juvenil que ha avanzado hoy Diari Més. Durante este primer mes de julio de campaña, el Nàstic ha registrado también más de 500 jóvenes de entre 9 y 25 años que se han abonado aprovechando el descuento del carné juvenil —entre renovaciones y nuevas altas. Así pues, comparado con los 2.241 abonados que hizo público hace días el club en el primer tramo de campaña, situaría la juventud en un 20% de la totalidad de socios hasta el momento.