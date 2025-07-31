El carné juvenil del Nàstic ya supera a los 500 abonados para la temporada 2025-2026

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

Todo club de fútbol, para asegurar una cierta continuidad en las gradas, necesita conseguir una firme base de aficionados jóvenes. Es trabajo de la entidad, sin embargo, el hecho de crear propuestas para incentivar que la juventud coja interés. El Nàstic, desde hace dos temporadas, está intentando potenciar un crecimiento en esta línea. Lo está haciendo con la iniciativa del carné juvenil, un gran descuento de abonos de cara a la temporada 2025-2026 para personas de entre 9 y 25 años.

El curso pasado, el Nàstic lanzó la gran novedad que permitía a los jóvenes comprendidos entre estas edades hacerse abonados por 60 euros en las zonas de los Goles o de Preferente. Un precio que hacía muy accesible el acceso al Nou Estadi a los más jóvenes —teniendo en cuenta que los precios originales de Gol era de 120 euros y el de Preferente, de 160 euros. La iniciativa fue un éxito porque, según fuentes del club, durante todo el curso pasado —es decir, no exclusivamente durante la campaña de socios de verano— el Nàstic registró 1.064 abonados —entre renovaciones y nuevas altas— de este tipo de carné.

Este curso, el club ha seguido manteniendo la propuesta con unos descuentos importantes. Este año, el precio del carné juvenil es de 70 euros —diez euros más que la campaña pasada— y, durante el mes de julio, se han registrado más de 500 abonos juveniles. El día 25, el Nàstic hizo oficial que ya se habían hecho socios a 2.241 nastiquers. Lo que supone que, en este inicio de verano, en torno a un 20% de los abonos totales son de jóvenes entre 9 y 25 años.

«Cada vez hay más juventud»

Javi Ballarín es un joven abonado de 21 años que va en el Nuevo Estadio desde hace más de diez años. El tarraconense considera que la iniciativa es «ideal». «La masa social del Nàstic ha crecido mucho los últimos cursos y sobre todo entre los jóvenes, gracias, en parte, en el carné juvenil y su precio asequible», explica. Además, deja claro que «se nota que cada vez hay más juventud, sobre todo en la zona de Gol Norte.» Sin embargo, cree que queda trabajo para hacer desde el club: «Hay que llegar con más fuerza a la juventud a través de la redes sociales, que es un espacio donde la afición nastiquera se hace sentir».

Los seguidores grana están muy presentes en varias redes sociales. Concretamente, pero, en Twitter, se ha visto un importante crecimiento de la comunidad nastiquera. Está conformada por gente de todas las edades, pero cada vez tiene un grueso más importante de gente joven que interactúan entre ellos, hablan de la actualidad del club e incluso se animan con pequeñas producciones audiovisuales.