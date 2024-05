Elio Carrodeguas: «Desde que llegué tenía claro que quería jugar en la Superliga 1 con el CV SPiSP»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Ya han pasado un par de semanas desde la gesta . ¿Cómo siente el ascenso de categoría?

«Aunque ha pasado un tiempo, todavía tengo los pelos de punta. Todavía hay personas que no conozco que se acercan para felicitarme por el ascenso y la verdad es que me emociona porque significa que nuestro trabajo nos ha puesto en el centro de Tarragona y nos valoran tanto los que nos conocían como los que no».

Triple celebración: en Galicia, en el Ayuntamiento y en el pabellón. ¿Con qué se queda?

La verdad es la celebración allí, en Galicia, fue especial, porque era dejar salir la tensión y la euforia acumulada. Sin embargo, me quedo con la celebración en el pabellón. Estaba lleno de gente que ha visto cómo sudábamos cada partido y, ahora, comparten el éxito con nosotros. Volver a oír resonar el pabellón fue emocionante y esperamos volver a hacerlo en Superliga 1 con todavía más gente con nosotros».

¿Cómo vivió la fase de ascenso?

«El comienzo fue complicado, nos caímos 3-2 contra el Textil Santanderina. Creo que nos hizo reflexionar porque si no estábamos en la mejor forma, eso se nos iba a escapar de las manos».

Tuvieron pocas horas para preparar el segundo duelo.

«Vlado Stevovski se enfocaba mucho en dejarnos claro que teníamos que mantener la concentración. Nos decía que el anterior partido ya estaba pasado y que si ganábamos este, era suficiente para clasificarnos. Al final todo salió bien y yo creo que este impulso nos dio alas de cara a la semifinal para certificar el ascenso».

¿Cómo se siente a nivel personal sobre su participación? La lesión le impidió estar al 100%.

«La verdad es que fue un poco duro mentalmente. Estoy acostumbrado a tener un papel un poco más protagonista a la hora de hacer puntos y sentir que no estaba ayudando al equipo de la mejor forma posible fue un poco duro. Tanto el técnico como los compañeros me dijeron que podía aportar al equipo en otros aspectos y lo di todo para aportar mi grano de arena. Al final los médicos me dijeron que hubiera sido mejor que me rompiera la clavícula, porque esta sana y se pone fuerte. En cambio, los ligamentos afectados tienen un proceso más largo. Ahora me encuentro bien, pero según el ángulo del remate y el exceso de fuerza, tengo molestias que me dificultan el tiro».

¿Declinó ofertas de Superliga 1 para quedarse en Sant Pere i Sant Pau?

«Sí, algunas hubo, pero desde el principio tenía claro que yo quería jugar en Superliga 1 con el Sant Pere i Sant Pau. Llegué al equipo justamente cuando descendió a Superliga 2 y quería formar parte del proyecto para volver a subir. Nos ha costado un poco, el palo de no poder subir el año pasado también fue duro, pero nos levantamos entre todos y ahora lo hemos conseguido. La verdad es que estoy muy contento de haber vuelto a la entidad donde se merece».

¿Como ve el futuro en Superliga 1?

«Es un reto que se tiene que tomar seriamente. Los desplazamientos son más largos y los equipos mucho más potentes. Creo que será un ambiente en el que sabremos responder bien, porque somos guerreros que crecen en las dificultades».

No es el capitán, pero está claro que es una pieza importante en la familia de Sant Pere i Sant Pau.

«Me gusta tener un poco la imagen del indisciplinado. Tengo mucha confianza con Vlado, es como un padre para mí y siempre intento hacer bromitas para contrastar un poco su seriedad. Este año la verdad es que la química entre los jugadores y el cuerpo técnico ha sido brutal. Hemos hecho cenas, barbacoas y cada viernes quedamos en un bar del barrio. Somos una gran familia y este ha sido nuestro punto fuerte».

¿Ahora se centrará en recuperarse?

«Sí. Mi idea es trabajar durante el verano para llegar al inicio de la Superliga 1 en plena forma. Mi sueño era jugar en Superliga 1 con el CV Sant Pere i Sant Pau y quiero hacerlo en plenas condiciones. Mi vida es el voleibol, también estudio, pero he sacrificado muchas clases por este deporte que me apasiona, prefiero esforzarme después. Sin embargo, lo valoraré con los médicos, pero no puedo faltar a la cita del voley playa en Tarragona con mi compañero eterno Dexter Edwards».

Dexter Edwards, pieza importante del Sant Pere i Sant Pau en el pasado, se marchó a Superliga 1 hace un par de años, ahora ya le puede decir que vuelva.

«Joaquín Castillo, Raúl del Río, Dexter Edwards y yo formábamos una gran piña y siempre íbamos juntos a todas partes. Lo primero que hicimos después de ganar la semifinal fue enviarle una fotografía de los tres abrazando el aire simulando que estaba con nosotros diciendo: Lo hemos conseguido, el año que viene te esperamos con nosotros así que ya puedes espabilar».

Fiesta de los campeones en Sant Pere i Sant Pau el 18 de mayo La Asociación de Vecinos de Sant Pere i Sant Pau ha preparado una gran fiesta para dar reconocimiento y celebrar el ascenso a Superliga 1 del CV Sant Pere i Sant Pau . La Fiesta de los Campeones tendrá lugar el sábado 18 de mayo en la bajada del Centro Cívico de Sant Pere i Sant Pau de 22 a 3 horas con la actuación de DJ Parri . Desde la Asociación apuntan que toda la recaudación se dará íntegramente al club como apoyo para el reto de la Superliga 1.

