Carlos Mora: «Después de veinte años de voleibol, un parón no me iría mal»

Ya han pasado un par de semanas desde la gesta. ¿Cómo siente el ascenso de categoría?

«Han sido muchas emociones en poco tiempo. El primer partido lo perdimos y fue un golpe. Llegamos con mucha confianza, sabíamos que si les ganábamos la clasificación era directa porque el Santander ya había ganado al Utrera el día anterior. Empezamos muy bien el duelo, pero fue muy igualado y nos acabaron remontando. La sensación general era que si hubiéramos ganado el segundo set, el partido habría acabado 3-0».

No tuvieron mucho tiempo para lamentarse.

«No. Jugamos 5 sets, así que sólo podíamos salir a comer y volver a calentar. Teníamos que ganar a toda costa. El inicio fue calcado al de la mañana, y cuando pusieron el 1-1 vinieron un poco los fantasmas. En la adversidad, el equipo extrajo su carácter y nos llevamos el partido. Este fue el impulso que necesitábamos para superar al Leganés al día siguiente en las semifinales y certificar el ascenso». Ascenso y campeones de Superliga 2. «Fue una final un poco deslucida porque pasamos por encima del San Sadurniño, pero el partido era un regalo para todos y lo acabamos de celebrar por la puerta grande».

Fue seleccionado como el MVP, el mejor jugador de las fases de ascenso. ¿Cómo lo valora?

Los jueces de la Federación me dijeron que estaba entre mi compañero Rolando y yo y me acabó tocando a mí. Fue un poco de sorpresa, porque todos nos lo merecíamos, hicimos una muy buena fase. Pero estoy contento del galardón, se queda para la posteridad y es la guinda del pastel después de alcanzar el ascenso».

En enero, con la baja de Elio por lesión y la suya por paternidad, el equipo sufrió una bajada. ¿En aquel momento se imaginaba cerrar el año con un ascenso?

«La verdad es que sí, la dinámica era muy buena. La primera vuelta fue perfecta. Con las dos bajas, recibimos el golpe en la Copa Príncipe y después nos caímos en Ibiza y contra la Illa Grau. Eso hizo que nos quedáramos sin margen de maniobra, no nos podíamos permitir más errores y no los cometimos. Creo que aquel mes fue muy bueno para el equipo. Jugadores como Álex Llerena dieron un paso adelante para tirar del carro y eso se ha visto reflejado en las fases de ascenso».

Tiene experiencia en la categoría. ¿Qué significa la Superliga 1 para un equipo como el Sant Pere i Sant Pau?

«Será un reto. Seguramente, todos los equipos tendrán un presupuesto superior. De la misma manera que Vlado Stevovski, creo que si se sube a Superliga 1 se tiene que hacer bien. En casa no se puede fallar y se tendrá que acertar en los fichajes porque en la categoría hay equipos plenamente profesionales con jugadores internacionales que viven del voleibol. Nos lo hemos ganado en la pista, ahora toca sentarse en la mesa y planificar la temporada, porque subir y ni poder optar a la salvación no es un buen futuro. Si subimos es para competir con todo».

Serán desplazamientos más lejanos y plantillas de más calidad.

«Se tendrá que jugar contra el San Roque y el Guaguas en las Canarias y también en Melilla. Son viajes complicados. Este año se ha visto lo que es la categoría. Hay tres equipos muy por encima del resto y después el resto compite por la salvación. Lo que no queremos que nos pase es como el Pelter, que subió el año pasado y esta temporada sólo ha ganado un partido».

¿Estará Carlos Mora en la plantilla del CV Sant Pere i Sant Pau de Superliga 1?

«Siempre he dicho que si estuviera solo, la respuesta sería muy fácil. Ahora, con la familia y el trabajo la verdad es que lo veo complicado. La Superliga exige un paso más y esta temporada, que he sido padre por segunda vez, ya me costaba llegar a todo».

¿La decisión está tomada?

«La verdad es que no, tengo que hablar con Vlado para ver cómo lo hacemos, pero lo veo complicado. Después de 20 años de voleibol, un parón no me iría mal. Siempre puedo parar un par de años, mantenerme en el tono físico y después volver cuando la situación familiar se me lo permita».

Debutó a Superliga 1 y cierra el círculo recuperando la categoría.

«Sí. Me formé en el plantel del CV Sant Pere i Sant Pau y mi primer año estuve en la sombra, precisamente, de Vlado Stevovski. Aprendí mucho y el bagaje me permitió jugar en otros equipos de Superliga 1, ganar la Liga y la Supercopa. Después me marché a Alemania y a los Países Bajos a jugar. Este último verano, después de dejar el Cèvol Torredembarra, decidí que sólo jugaría si formaba parte del Sant Pere i Sant Pau. Tuve la oportunidad y acerté. El equipo este año ha sido una gran familia y estoy muy contento de haber conseguido lo que no pude hacer en la anterior etapa».

