HaBaWaBa: divertirse dentro y fuera del agua

La piscina Sylvia Fontana de l'Anella Mediterrània de Tarragona cerró ayer con éxito la sexta edición del HaBaWaBa, el festival de waterpolo formativo. Más de 850 participantes de seis países diferentes de entre 8 y 12 años llenaron los seis campos para jugar unos 220 partidos. De hecho, del sábado hasta ayer, el waterpolo no se detuvo hiciera buen tiempo o llovizna.

Ayer, se cerró, finalmente, la competición con las fases finales y la entrega de las medallas. El Club Náutico Catalunya Los Medusas se llevó la final sub 12 contra el CN Sabadell por 6-4 y el Askartza del País Vasco ganó la sub 10 contra el CN Caballa de Ceuta por 2-6. Con todo, esta no es la parte más importante del festival. Tal como destacó Martí Cercavins, responsable de comunicación del HaBaWaBa: «lo más importante es que se enamoren del deporte y el waterpolo. Este es un deporte minoritario, pero todos el que hemos formado parte del torneo lo amamos y hemos preparado una serie de experiencias competitivas y lúdicas».

Cercavins señaló que el formato del torneo es «inclusivo» porque «todos los equipos juegan el mismo número de partidos, no hay eliminatorias y los equipos están agrupados para evitar un primero y un 40.º, en el caso de los alevines. Todos los jugadores suben al escenario y tienen el mismo tiempo de protagonismo. En este sentido, los galardones más importantes son los de fair-play». En este sentido, el waterpolo actúa como un elemento clave, al ser un deporte que, tal como definió Felipe Perrone durante la presentación del acontecimiento, es muy difícil destacar en individualidades, sino que la fuerza es del equipo. Este es uno de los valores principales del torneo que se suma a la segunda parte del festival, la convivencia. «Reunir diferentes equipos de diferentes partes del mundo en Tarragona es una experiencia enriquecedora para los jóvenes. Tienen que pasarlo bien dentro y fuera del agua, y por eso es un éxito el juntarnos en el hotel de Portaventura», señaló Cercavins. De hecho, hoy el acto de clausura tendrá lugar íntegramente en el parque temático.

Una vez más, el HaBaWaBa cierra una edición más de éxitos con Tarragona como epicentro del waterpolo formativo. Aunque todavía es un deporte desconocido en la ciudad, con representación en el CN Tàrraco, desde la organización esperan que el festival sirva para que tanto los participantes como la ciudad se adentren por igual en este deporte.

Desde el sábado hasta ayer, las graderías de la piscina Sylvia Fontana vibraron con padres y curiosos para animar en sus equipos mientras que el deporte no se detuvo ni un segundo tanto en la piscina exterior como a los dos campos que se situaron en la piscina interior.