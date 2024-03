Divertir-se dins i fora de l’aigua

La piscina Sylvia Fontana de l’Anella Mediterrània de Tarragona va tancar ahir amb èxit la sisena edició del HaBaWaBa, el festival de waterpolo formatiu. Més de 850 participants de sis països diferents d’entre 8 i 12 anys van omplir els sis camps per jugar uns 220 partits. De fet, de dissabte fins ahir, el waterpolo no es va aturar faci bon temps o plovisquegés.

Ahir, es va tancar, finalment, la competició amb les fases finals i l’entrega de les medalles. El Club Nàutic Catalunya Los Medusas es va emportar la final sub 12 contra el CN Sabadell per 6-4 i l’Askartza del País Basc va guanyar la sub 10 contra el CN Caballa de Ceuta per 2-6. Amb tot, aquesta no és la part més important del festival. Tal com va destacar Martí Cercavins, responsable de comunicació del HaBaWaBa: «el més important és que s’enamorin de l’esport i el waterpolo. Aquest és un esport minoritari, però tots el que hem format part del torneig l’estimem i hem preparat un seguit d’experiències competitives i lúdiques».

Cercavins va assenyalar que el format del torneig és «inclusiu» perquè «tots els equips juguen el mateix nombre de partits, no hi ha eliminatòries i els equips estan agrupats per evitar un primer i un 40è, en el cas dels alevins. Tots els jugadors pugen a l’escenari i tenen el mateix temps de protagonisme. En aquest sentit, els guardons més importants són els de fair-play». En aquest sentit, el waterpolo actua com un element clau, al ser un esport que, tal com va definir Felipe Perrone durant la presentació de l’esdeveniment, és molt difícil destacar en individualitats, sinó que la força és de l’equip. Aquest és un dels valors principals del torneig que se suma a la segona part del festival, la convivència. «Aplegar diferents equips de diferents parts del món a Tarragona és una experiència enriquidora per als joves. Han de passar-ho bé dins i fora de l’aigua, i per això és un èxit el ajuntar-nos a l’hotel de Portaventura», va assenyalar Cercavins. De fet, avui l’acte de clausura tindrà lloc íntegrament al parc temàtic.

Una vegada més, el HaBaWaBa tanca una edició més d’èxits amb Tarragona com epicentre del waterpolo formatiu. Malgrat que encara és un esport desconegut a la ciutat, amb representació al CN Tàrraco, des de l’organització esperen que el festival serveixi perquè tant els participants com la ciutat s’endinsin per igual en aquest esport.

Des de dissabte fins ahir, les graderies de la piscina Sylvia Fontana van vibrar amb pares i curiosos per animar als seus equips mentre que l’esport no es va aturar ni un segon tant a la piscina exterior com als dos camps que es van situar en la piscina interior.