El Nàstic es el único equipo del grupo que no ha tenido ningún penalti a favor en el curso 23-24

El Nàstic ha entrado en el tramo final de la temporada en tercera posición, a un punto del líder. Los grana están cuajando una temporada más que notable, pero en esta no se puede decir que ha recibido un empujón gracias a los penaltis, porque es el único equipo del grupo I de Primera Federación que no le han pitado a favor. De hecho, ayer se cumplió un año con respecto a la última vez que el Nàstic chutó una pena máxima.

Como todos los equipos, los de Dani Vidal ha tenido esta temporada arbitrajes de todo tipo y han disfrutado de favores y perjuicios por sus decisiones, sin embargo las que más permanecen en la mente de los nastiquers son las negativas. A pesar de eso, los datos mandan y la realidad es que el Nàstic es el único equipo de Primera Federación, junto con el Linares del grupo II, que no ha chutado ningún penalti. No será por falta de oportunidades. La más reciente fue contra el Cornellà, cuando Pablo recibió un fuerte empujón fuera de la disputa de la pelota dentro del área, una acción que, como las que sufre el delantero asturiano cada fin de semana, no fue suficiente para pitar nada.

En este punto de la temporada el año pasado el Nàstic había disfrutado de un total de cinco penaltis. El último lo marcó Javi Bonilla, el especialista, en el 3-2 final contra el Calahorra en el Nou Estadi Costa Daurada y, el penúltimo, también fue en el inicio de la etapa Dani Vidal. Esta vez lo marcó Joan Oriol en el estreno del técnico grana con la victoria por 2-0 contra la Real Sociedad B en casa.

Aunque el Nàstic no ha protagonizado ninguno, el Nou Estadi sí que ha visto penaltis esta temporada. Los dos fueron en contra, uno contra la Cultural Leonesa y el segundo contra el Lugo. Los dos, casualmente, fueron en la portería del Gol de Mar, y parados por Alberto Varo. Los grana sufrieron un tercero, en este caso en el campo del Sestao River, pero Kaxe pudo superar a Dani Parra.

El resto de equipos que se encuentran en el play-off de ascenso han disfrutado de una fortuna completamente diferente a la de los grana. El Barça Atlètic, segundo con 51 puntos, sólo ha chutado uno, pero fue suficiente para abrir la lata contra el Cornellà y llevarse tres puntos. La Ponferradina y el Deportivo suben al podio con cuatro penaltis a favor cada uno.

En el caso del conjunto de Castilla y León, dos llegaron en la primera jornada de la competición en el 2-1 contra el Celta Fortuna, el resto acabó en gol. Con respecto al Deportivo de la Coruña, los cuatro penaltis los ha rematado Lucas Pérez, sumando tres goles y sólo un error. Este vino el último sábado contra el Sabadell, cuando el delantero gallego resbaló y erró el tiro.

Finalmente, el Celta Fortuna es el equipio que más penaltis ha disfrutado con un total de seis. Como curiosidad, tres han sido contra el Sabadell entre los partidos de la primera y segunda vuelta. Durante las últimas temporadas, el encargado de ejecutar las penas máximas era Javi Bonilla y, en su ausencia, el capitán, Joan Oriol. Este domingo a las 20 h, el Nàstic tendrá una nueva oportunidad de romper esta maldición particular.