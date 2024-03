El Nàstic és l’únic equip del grup que no ha tingut cap penal a favor el curs 23-24

El Nàstic ha entrat en el tram final de la temporada en tercera posició, a un punt del líder. Els grana estan quallant una temporada més que notable, però aquesta no es pot dir que ha rebut una empenta gràcies als penals, perquè és l’únic equip del grup I de Primera Federació que no n’ha tingut cap a favor. De fet, ahir es va complir un any respecte a l’última vegada que el Nàstic va xutar una pena màxima.

Com tots els equips, els de Dani Vidal ha tingut aquesta temporada arbitratges de tota mena i han gaudit de favors i perjudicis per les seves decisions, tot i això les que més romanen a la ment dels nastiquers siguin les negatives. Malgrat això, les dades manen i la realitat és que el Nàstic és l’únic equip de Primera Federació, juntament amb el Linares del grup II, que no ha xutat cap penal. No serà per falta d’oportunitats. La més recent va ser contra el Cornellà, quan Pablo va rebre una forta empenta fora de la disputa de la pilota dins de l’àrea, una acció que, com les que pateix el davanter asturià cada cap de setmana, no va ser suficient per xiular res.

En aquest punt de la temporada l’any passat el Nàstic havia gaudit d’un total de cinc penals. L’últim el va marcar Javi Bonilla, l’especialista, en el 3-2 final contra el Calahorra al Nou Estadi Costa Daurada i, el penúltim, també va ser en l’inici de l’etapa Dani Vidal. Aquesta vegada el va marcar Joan Oriol en l’estrena del tècnic grana amb la victòria per 2-0 contra la Real Sociedad B a casa.

Tot i que el Nàstic no n’ha protagonitzat cap, el Nou Estadi sí que ha vist penals aquesta temporada. Els dos van ser en contra, un contra la Cultural Leonesa i el segon contra el Lugo. Tots dos, casualment, van ser a la porteria del Gol de Mar, i van ser aturats per Alberto Varo. Els grana van patir un tercer, en aquest cas al camp del Sestao River, però Kaxe va poder superar a Dani Parra.

La resta d’equips que es troben en el play-off d’ascens han gaudit d’una fortuna completament diferent a la dels grana. El Barça Atlètic, segon amb 51 punts, només n’ha xutat un, però va ser suficient per obrir la llauna contra el Cornellà i emportar-se tres punts. La Ponferradina i el Deportivo pugen al podi amb quatre penals a favor cadascú.

En el cas del conjunt de Castella i Lleó, dos van arribar en la primera jornada de la competició en el 2-1 contra el Celta Fortuna, la resta va acabar en gol. Pel que fa al Deportivo de la Coruña, els quatre penals els ha rematat Lucas Pérez, sumant tres gols i només un error. Aquest va venir el darrer dissabte contra el Sabadell, quan el davanter gallec va relliscar i va errar el tir.

Finalment, el Celta Fortuna és qui més penals ha gaudit amb un total de sis. Com a curiositat, tres han sigut contra el Sabadell entre els partits de la primera i segona volta. Durant les últimes temporades, l’encarregat d’executar les penes màximes era Javi Bonilla i, en la seva absència, el capità, Joan Oriol. Aquest diumenge a les 20 h, el Nàstic tindrà una nova oportunitat de trencar aquesta maledicció particular.