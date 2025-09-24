Diada de Santa Tecla
La Santa Tecla castellera ensenya una cara exitosa i una altra inconformista
La Jove de Tarragona va tornar a fer tres castells de gamma extra: va descarregar set anys després el 4de9fa, va recuperar el 2de9fm que no feia des de Sant Fèlix i va clavar el sisè Pde8fm de la temporada
Les quatre colles de Tarragona van arribar a la plaça de la Font amb ganes d’ensenyar el seu millor repertori de l’any i, encara que alguns objectius van quedar-se sense provar o assolir, cal remarcar que la Jove va col·locar l’actuació en el seu top-10 de la història, SPiSP va igualar la millor que han fet mai a tres castells, els Xiquets van fer la seva millor d’aquest 2025 i Serrallo va completar novament la millor de la seva trajectòria. Tot i això, va mostrar-se cert inconformisme en alguns sectors, un fet que denota l’alt grau d’exigència actual al món casteller.
La gent de la Colla Jove Xiquets de Tarragona sabia abans de començar que no provarien el 3de10fm, perquè els grans objectius de la jornada havien de ser descarregar el 4de9fa i tornar a fer el 2de9fm. El castell de 10 queda reservat per la diada de Santa Teresa al Vendrell. Amb aquestes premisses, la sortida va ser ambiciosa amb el castell més difícil. El 4de9 amb folre i agulla s’havia carregat al Catllar i pel Primer Diumenge i ara tocava completar-lo amb els ajustos aplicats a l’estructura en els últims assajos. El quatre va pujar millor que les altres vegades, encara que va necessitar d’especial treball als terços i quarts i el pilar va tornar a ser una roca. El tercer descarregat de l’historial després de set anys sense completar-lo. La injecció de confiança va ser màxima per també descarregar a la segona ronda el 2de9fm, que no portaven a plaça des de Sant Fèlix. Es coneixen el castell de memòria, saben els moments crítics, els gestionen a la perfecció i el descarreguen amb relativa facilitat. El 3de9f de la tercera ronda era el tràmit necessari per tancar la seva actuació amb un altre pilar de 8 amb folre i manilles. Ja en porten sis enguany, la millor estadística en una temporada. Als liles els queden dues diades, Santa Teresa i Esperidió, i més d’un especula en juntar tots els seus millors castells que els permetria assolir la millor actuació de la seva història.
Las mejores imágenes de la diada castellera de Santa Tecla
La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau és el màxim exponent de l’inconformisme. Per un costat els ha portat a buscar castells com el 2de8f, el 3de8a o el 5de8, però per l’altre, quan no surten les coses la sensació de frustració s’accentua. I això que per Santa Tecla van igualar la millor actuació de la seva història sense pilar de mèrit. Van començar la diada descarregant el 5de8 que han treballat més fins el moment. Al Concurs 2024 va ser perfecte, per Sant Magí 2025 “treballadet” i a la plaça de la Font van lluitar-lo especialment a la part del dos per completar-lo. Tres intents, tres descarregats. Però la il·lusió de la jornada era el 4de8a, que mai havien portat a plaça. La veritat és que no van tenir temps ni de patir-lo, perquè amb dosos col·locats es va trencar. La resta de la diada va ser l’excel·lència dels castells bàsics de vuit que ens tenen acostumats a ensenyar, 3de8 i 4de8. L’última diada de la temporada serà el 12 d’octubre, però sembla difícil que tornin a intentar aquest 4de8a.
Els Xiquets de Tarragona necessitaven pujar un graó el nivell de la temporada ensenyant els millors castells que han fet i, d’aquesta manera, recuperar gran part de la confiança perduda després de Sant Magí. Van obrir amb el 7de8 que ja havia donat bones sensacions al Primer Diumenge i van descarregar-lo novament amb la convicció del bon treball a l’assaig. Però no va passar el mateix amb el 2de8f de la segona ronda, que durant la setmana havien fet sencer dues vegades al pati, però que a plaça va mostrar-se massa nerviós després de la carregada i va acabar trencant-se. El 4de8 amb el que van tancar l’actuació no va acabar de compensar el disgust per no poder sortir amb els tres castells descarregats de Santa Tecla. Tot i això, la seva temporada encara s’allarga fins el mes de novembre, especialment amb la diada de Tots Sants a Vilafranca del Penedès, que els pot servir per recuperar tot allò que ha quedat a mitges fins el moment.
Finalment, els Xiquets del Serrallo van tornar-se a superar fent la millor diada del seu historial. Ja l’havien assolit per Sant Magí quan van carregar el primer 3de8 del seu currículum i per Santa Tecla van canviar les cartes per fer un pas més. La sortida no va ser exactament la que s’esperaven quan el 2de7 els va quedar només carregat. Va pujar molt millor que alguns dels que han arribat a descarregar, però a la sortida de l’enxaneta una relliscada va tirar el castell a terra. Això va obligar a aparcar el 3de8 per un altre dia, però van atacar un castell de colla gran com és el 9de7, que només havien fet dues vegades al Concurs els anys 2014 i 2024. Va ser llarg, llarguíssim, però el van descarregar per sumar una nova alegria a la seva temporada. El 5de7 final era una garantia que va haver de passar prèviament per un anecdòtic intent desmuntat. Vilanova, Serrallo i Lleida el mes d’octubre estan al seu calendari de final de temporada per poder completar la feina amb el castell de vuit.
Les quatre colles es retroben avui a la plaça de les Cols per la diada de la Mercè (13h) que culminarà amb els pilars caminant.