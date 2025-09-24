Diari Més

Castillos

Las mejores imágenes de la diada castellera de Santa Tecla

La Jove de Tarragona volvió a hacer tres castillos de gama extra: descargó siete años después el 4de9fa, recuperó el 2de9fm que no hacía desde Sant Fèlix y clavó el sexto Pde8fm de la temporada

Un instante de la diada castellera de Santa Tecla.

Un instante de la diada castellera de Santa Tecla.Gerard Marti Roig

