Tot preparat per Santa Tecla

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

Les actuacions de la Diada Nacional a Tarragona i Valls han servit perquè les colles del Camp fixin els seus objectius de cara a les pròximes cita castelleres, que seran exigents i els obligaran a fer passos endavant. Són tràmits necessaris que algunes agrupacions van fer servir per preparar estructures de futur i altres per calibrar l’estat de forma.

A Tarragona, la Jove va fer una actuació de present, però sobretot de futur. Quatre castells que durant les pròximes setmanes volen pujar un pis. Ara faltarà saber quines seran les dates assenyalades per encaixar-los en un calendari exigent. El 5de8, el 4de8a i el Pde7f ja podrien tenir la seva versió gran aquest pròxim diumenge per la primera actuació de les festes de Santa Tecla i ara falta saber quan podria arribar el castell de 10. A la Diada Nacional van completar el seu tretzè 3de9f del curs.

Els Xiquets de Tarragona després de la seva excel·lent actuació per Santa Magí no han pogut repetir els castells de nou. Si a Santa Rosalia van ensopegar dues vegades amb el 4de9f i una amb el 3de9f, al Pla de la Seu es va tornar a resistir aquesta segona estructura fent novament un intent desmuntat. Contratemps importants per les aspiracions de futur, tot i que tenen actuacions de sobres per reconduir la situació. Una vegada més van demostrar que el 5de8 és una garantia, que van haver d’acompanyar dels dos castells bàsics de nou.

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau volia arribar a Santa Tecla sumant algun castell més de vuit, però ni dissabte passat al seu barri ni per la Diada els van poder intentar. La gamma alta de set la tenen més que dominada com van tornar a demostrar i ara els toca repetir la clàssica de vuit el dia 23 de setembre i somiar si pot arribar algun regal extra al Concurs.

Finalment, els Xiquets del Serrallo van agafar forces de la millor manera perquè van fer la seva segona millor actuació de la temporada, només superada per l’actuació de Sant Magí on van carregar el 2de7. Als ja consolidats 5de7 i 4de7a li van afegir l’estrena del 7de7, que no feien des d’octubre de l’any passat.

Unes hores abans, a la plaça del Blat les dues colles de Xiquets de Valls van tornar a oferir gamma extra. Va ser a la ronda de pilars, on tant la Vella com la Joves van completar el pilar de 8 amb folre i manilles. Per als rosats era el segon descarregat aquesta temporada després del que van fer a la Festa Major del Catllar, pels vermells és ja el cinquè de l’any i el confirmen com el seu gamma extra de referència. De fet, mai n’havien fet tants en una temporada.

Aquest pilars de mèrit van culminar una actuació extremadament llarga i sense ritme. La Colla Vella va tornar a descarregar els dos castells bàsics de nou, 3de9f i 4de9f, en les dues primeres rondes, que els han de servir per tornar a agafar confiança de cara a la pròximes diades. És la cinquena vegada que enguany els fan junts en una mateixa actuació després d’Altafulla, La Bisbal, l’Arboç i Sant Fèlix. El castell de tercera ronda va ser un 5de8 més de tràmit que de futur.

Qui no se’n va sortir amb el doblet bàsic de nou va ser la Joves, que va desmuntar dues vegades el 4de9f, a la primera i a la tercera rondes de la diada. Tots els intents van mostrar molts problemes des dels inicis i tot just van poder arribar a posar dosos. D’aquesta manera, a la primera ronda van acabar completant el 4 de 8 amb el pilar (onzè que fan aquest 2024) i a la tercera el 4de8. Si que van poder descarregar el 3de9f a la segona ronda, tot i que els va mostrar més complicacions de les previstes i el van haver de defensar a la descarregada.

El calendari casteller s’intensifica durant les pròximes setmanes amb diades de compromís. Dissabte a la tarda destaca la Festa Major petita d’Altafulla on la colla local estarà acompanyada per la Joves de Valls, els Nens del Vendrell i els Xiquets de Reus, mentre diumenge al migdia sobresurt la diada de Santa Tecla – El Primer Diumenge amb els Xiquets i la Jove de Tarragona, la Colla Vella i els Castellers de Vilafranca.

Les actuacions de la Diada Tarragona |Diada Nacional

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 5/8, 3/9f, 4/8a, P/7f

Xiquets de Tarragona: 5/8, id3/9f, 3/8, 4/8

CC Sant Pere i Sant Pau: 5/7, 4/7a, 4/7

Xiquets del Serrallo: 4/7a, 5/7, 7/7

Barcelona | Diada Nacional

Minyons de Terrassa: 5/8, 3/9f, 4/8

Capgrossos de Mataró: 3/8, 5/8, 2/8f

Moixiganguers d’Igualada: 3/8, 4/8, 5/7

CC Jove de Barcelona: 4/8, 5/7, 7/7

Valls | Diada Nacional

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 3/9f, 4/9f, 5/8, P/8fm

Colla Joves Xiquets de Valls: id4/9, 4/8p, 3/9f, id4/9f, 4/8, P/8fm

Et pot interessar: