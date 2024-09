Els Xiquets de Valls obren les actuacions castelleres de la Diada Nacional

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

La plaça del Blat retroba aquest dimarts al vespre (20.30h) els seus Xiquets de Valls, però segurament no viurem un duel tan intens com el de Sant Joan o el de Firagost.

A priori, tampoc serà una actuació com les vistes els anys 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 o 2022, quan es van veure gammes extra com el 9de8, el 2de9fm, el Pde8fm, el 4de9fp o, fins i tot, el 2de8sf. L’actuació no deixarà de tenir aquella rivalitat tan pròpia de les colles vallenques però serà amb els castells de nou que els han de servir per recuperar confiança i treballar de cara al futur immediat.

La Colla Vella farà el tercer pas post Sant Fèlix. El primer va ser el retorn als assajos amb l’alegria de la visita de la petita Mia, que va estar amb la seva família de la canalla i va saludar a la resta de la colla. El segon va ser dissabte passat amb l’actuació a Sant Pere i Sant Pau, que va servir per tornar a fer castells a plaça.

I el tercer pas és aquest dimarts amb la possibilitat de tornar a fer castells els bàsics de nou, 3 de 9 amb folre i 4 de 9 amb folre. El tercer castell podria ser de gamma alta de vuit amb la mirada posada en l’actuació de diumenge vinent a Tarragona per Santa Tecla. És un bon moment per tornar a portar a plaça el pilar de mèrit, en aquest cas el pilar de 7 amb folre.

De la seva banda, la Joves de Valls també té al cap els castells bàsics de nou. El 3 de 9 amb folre els hauria de servir per seguir somiant amb el castell de 10 per al mes d’octubre, mentre el 4 de 9 amb folre consolidaria una estructura que aquesta temporada els ha donat algun ensurt.

El tercer castell podria ser novament el 4 de 8 amb el pilar que ja van completar diumenge a Montblanc. També faran pilar de mèrit: si tenen camises i confiança no es pot descartar el pilar de 8 amb folre i manilles que s’ha mostrat excel·lent aquesta temporada i, sinó, està assegurat el pilar de 7 folrat. A la ciutat de Tarragona els castells de la Diada Nacional seran el dia següent, dimecres al migdia al Pla de la Seu.

Tant la Jove com els Xiquets estan a quatre dies de la primera actuació de Santa Tecla (diumenge) i caldrà veure quin nivell de risc volen assumir. Els primers podrien apostar pels castells bàsics de nou com a estructures més destacades, mentre els segons arriben després dels intents desmuntats de 3 i 4 de 9 amb folre a Torredembarra i caldrà veure si volen repetir-ne algun. El 5 de 8 si que ha mostrat garanties i seria una aposta segura.

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau amb castells de vuit i els Xiquets del Serrallo amb la gamma alta de set completaran la jornada davant la Catedral. L’agenda castellera de la ciutat de Tarragona es completarà a la tarda amb la celebració del sorteig del Concurs de Castells que definirà l’ordre d’actuació i la ubicació a plaça de les 42 colles participants. L’acte, a partir de 18h, es farà al Teatre Tarragona i és d’entrada lliure i gratuïta.