Minyons i Capgrossos s'apunten al 9

La Diada del Pla de la Seu va servir un any més per veure castells de gamma extra dels Castellers de Vilafranca, que van ampliar el seu repertori de temporada amb el pilar de 8 amb folre i manilles. Els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sants van repetir castell de gamma alta de vuit que ja havien fet enguany: el 5 de 8 i el 2 de 8 amb folre respectivament, però van aparcar un possible intent de castell de nou.

Els Verds van signar a Tarragona la millor actuació que s’ha fet fins el moment aquesta temporada al món casteller, superant la que havia fet la Colla Vella per Sant Joan. D’entrada ja van ensenyar les seves cartes amb un 2 de 9 amb folre i manilles millorat respecte el que es va veure a principis de juny al Vendrell i a la segona ronda també insistien amb la gamma extra amb el 5 de 9 amb folre. El castell, però, ja va presentar molts problemes des de l’inici i just quan es feia l’entrada del pis de sisens el van desmuntar. Ja no el van repetir i van optar per completar les rondes de castells amb el dos bàsics de nou (3 de 9 i 4 de 9 amb folre), que comencen a fer de memòria. La rúbrica final va ser el pilar de 8 emmanillat, que van completar per primera vegada enguany i per tercera vegada consecutiva en aquesta diada.

Els Xiquets de Tarragona ambicionaven repetir l’actuació que havien fet cinc dies enrere en el mateix escenari, però finalment van haver d’aparcar el castell de nou. El 5 de 8, que va servir per obrir la diada, els va donar molta més feina del previst, es va fer molt llarg i, tot i que el van poder descarregar, va generar una incertesa que els va privar de poder intentar el 3 de 9 amb folre. Els dos castells bàsics de vuit (3 de 8 i 4 de 8) els van servir per completar l’actuació. Els Castellers de Sants també van fer aquests dos castells de vuit i li van sumar el 2 de 8 amb folre, aparcant un possible intent de castell de nou per a la pròxima setmana a la seva Diada d’Estiu a Barcelona.

Terrassa i Mataró

L’altre gran diada del cap de setmana es va viure a Terrassa on les tres colles participants van fer les seves millors actuacions de la temporada.

Els Minyons de Terrassa van estrenar dos castells de nou, el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, que van completar amb el 5 de 8. Els Capgrossos de Mataró van fer el seu primer 4 de 9 amb folre de la temporada al segon intent després d’haver de desmuntar una vegada l’estructura per diferents problemes al tronc. El 2 de 8 amb folre i el 3 de 8 van ser els seus altres dos castells. Finalment, els Castellers de Terrassa també van estrenar un castell, el 2 de 7, que van fer a la tercera ronda i al segon intent després d’haver descarregat anteriorment el 4 de 8 i el 7 de 7.

