Si per Sant Joan ja fan això, per Santa Úrsula...

El futbol té Wembley, el tennis té Wimbledon, el bàsquet té el Boston Garden i els castells la plaça del Blat. Un escenari on tot allò que passa adquireix un significat especial. Cap castell és un més, les dues colles de Xiquets de Valls multipliquen la seva efectivitat i les diades tenen components que freguen l’èpica. Sant Joan 2024 va començar amb gamma extra de la Colla Vella i va acabar amb gamma extra de la Joves de Valls en un cara a cara que es va decantar pels primers, on les dues colles van sortir contentes de plaça i amb deures pendents.

A la primera ronda les dues colles van apostar per sortides diferents. Mentre la Vella buscava ja la seva primera estrena amb un 5 de 9 amb folre que no feien des del Mercadal 2019, la Joves volia consolidar allò fet tornant a descarregar el 3 de 9 amb folre. Els rosats van plantar un cinc que va patir en excés al tronc, però es mostrava sòlid a la base i finalment es va trencar a la sortida de dosos. Els vermells van repetir per tercera vegada aquesta temporada el tres, que té la clara missió de convertir-se en 10 a final de temporada.

La Colla Vella no es va arrugar a la segona ronda i apostava per un 2 de 9 amb folre i manilles que no intentaven des de Sant Fèlix 2022, no carregaven des de la Festa Major del Catllar 2022 i no descarregaven des del Mercadal 2019. L’execució va ser brillant amb la seva dosi normal de nerviosisme i una celebració final que mostrava clarament les ganes que li tenien a aquesta estructura. La Joves va començar a escalfar el pilar per a la traca final. En aquest cas el va posar dins el quatre per descarregar novament el 4 de 8 amb el pilar. Fets els passos previs, només els quedaven les estrenes de la diada de Sant Joan que quedaven per a la tercera ronda i la ronda de pilars.

El final de l’actuació va ser tranquil per a la Vella perquè va decidir que a la tercera ronda no calia arriscar més del compte i va descarregar el millor 3 de 9 amb folre que ha fet aquesta temporada. El pilar de 7 amb folre va ser el comiat de la millor actuació de la colla aquesta temporada i del món casteller en general. És el quart millor Sant Joan que ha fet mai després dels de 2023, 2016 i 2018. La Joves si que va arriscar. Primer amb el 4 de 9 amb folre que van haver desmuntar una vegada i va quedar en carregat a la segona quan a la sortida de dosos es va trencar pels pisos superiors. I posteriorment amb aquell pilar que tothom tenia clar des de feia uns quants dies que aniria a plaça, el pilar de 8 amb folre i manilles. L’execució va ser perfecta, amb un sòlid treball de pinya, folre i manilles i un tronc excel·lent. Segona millor actuació de la Joves per festa major després del fet l’any 2018, on va destacar el 2 de 8 sense folre carregat.

Les dues colles de Valls van acabar amb els seus habituals càntics abans d’encarar una setmana diferent. La Vella fa vacances i no tornarà a actuar fins el primer cap de setmana de juliol a Cornudella, mentre la Joves fa les maletes i es desplaça a Navarra a portar la tradició castellera a diferents espais.

4de9f de la Jove i 3de9f dels Xiquets de Tarragona en la diada de Sant Joan de la plaça de la Font.F. Virgili – CJXT / Xiquets de Tarragona

Actuació a la plaça de la Font

A Tarragona, Sant Joan també va repartir alegries a dojo en forma

d’estrena per a la Jove, els Xiquets de Tarragona i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. La millor actuació de la jornada la va signar la Jove amb el 4 de 9 amb folre com a castell més destacat ja que és el primer que completen aquesta temporada. Un castell que aquest 2024 només havia descarregat la Colla Vella i els Castellers de Vilafranca i havia carregat la Joves de Valls al matí a la plaça del Blat. Va arribar a la segona ronda després d’obrir plaça amb el tercer 3 de 9 amb folre del curs. Un cop descarregats els dos castells bàsics de nou, els liles van apostar pel 4 de 8 amb l’agulla, que es va quedar només carregat. Aquesta caiguda va tenir el seu efecte en el pilar de mèrit, ja que finalment hi van renunciar aparcant el possible intent de pilar de 7 amb folre per un altre dia. Tot i l’entrebanc en el castell amb el pilar, és la millor actuació de la colla aquesta temporada.

Mateixa conclusió es pot fer servir amb els Xiquets de Tarragona que, en aquest cas, van estrenar el 3 de 9 amb folre. És la segona vegada en la seva història que descarreguen un castell de nou per Sant Joan. La primera va ser l’any 2014, però deu anys després milloraven aquella actuació (2de8f, 3de9f, 4de8), ja que l’acompanyaven del 5 de 8 a la primera ronda i el 4 de 8 a la tercera.

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau havia marcat en vermell al calendari la diada de Sant Joan per estrenar el castell de vuit, que no feien per la diada de Sant Joan des del 2019. En aquest cas, va ser d’arrencada gràcies al 3 de 8 va mostrar molta solvència per ser el primer. També es van apuntar la seva millor actuació de l’any amb l’acompanyament del 5 de 7 i del 4 de 7 amb l’agulla. Qui no va tenir el dia van ser els Xiquets del Serrallo que van començar amb un intent de 4 de 7 amb l’agulla que els va condicionar la jornada per acabar fent el 3 de 7 com a millor castell.

