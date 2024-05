El Vendrell estrena la diada de les campiones

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

Potser és perquè hi ha Concurs, potser és perquè la gent s’ha reactivat definitivament després de la pandèmia, potser és perquè hi ha més il·lusió al capdavant… És indiferent quina sigui la raó, però fa setmanes que podem dir que la temporada 2024 es presenta apassionant. Qui més qui menys ja està superant registres propis i reiteradament estem referint-nos a fites que no s’assolien des del 2018, 2017 o 2016.

Els calendaris tradicionals que marcaven l’inici de temporada per Sant Joan han quedat obsolets perquè hi ha colles que fan vacances a l’agost i han d’avançar els objectius. Les inevitables comparatives entre colles cada vegada són més difícils perquè els models (zona tradicional / zona no tradicional) són massa diferents.

Les seguirem fent però s’haurà d’esperar unes quantes setmanes per veure on es consolida cadascuna. Aquest cap de setmana, al Vendrell tindrem un clar exemple dels diferents ritmes en la primera edició de la Diada de les colles campiones del Concurs.

Els Nens del Vendrell han sapigut encaixar al calendari aquesta nova actuació, que arriba amb diversos al·licients: l’esperit de superació de la colla local, la segona visita dels Verds en tota la seva història a la capital del Baix Penedès i els nous reptes per a les colles vallenques.

Amb el nou lideratge de Kevin Prados, la colla local vol recuperar vells temps. Hi ha motius per a l’especulació. El 4 de 8 i 2 de 7 serien objectius ja fets aquesta mateixa temporada, mentre el 3 de 8 és el gran repte, ja que no el descarreguen des de 2019. Però si l’ordre de la seva diada és 4 de 8 i 3 de 8, que ningú descarti que la torre final dels vendrellencs sigui de vuit folrada i no pas de set, perquè les últimes proves han anat gairebé a la perfecció.

Si la Joves de Valls actua al Vendrell, «juga» a casa. Habitual per Santa Teresa, aquesta diada hauria de servir per fer algun pas més. La temporada passada un cap de setmana com aquest (primer del mes de juny) servia per assolir el castell de nou més matiner del seu historial. Veurem si ho pot repetir al Vendrell o a La Selva del Camp on també farà castells diumenge, però seria important que com a mínim repliqués el 2 de 8 amb folre que va estrenar diumenge passat i acompanyar-lo del 5 de 8, que l’any 2023 va ser un dels seus castells bandera.

La Colla Vella continua el ritme que ja ens va ensenyar durant la temporada passada. Sense mirar massa als costats fins que no arribin algunes dates clau marcades en vermell al calendari (Sant Joan, Sant Fèlix, Concurs o Santa Úrsula, per exemple) va complint objectius més enllà del que facin els altres. Després de l’estrena del 4 de 9 amb folre per Sant Isidre, ara arriba el moment del 3 de 9 amb folre, mentre que el tercer castell seria de la gamma alta de vuit. La rúbrica arribaria també amb l’estrena del pilar de 7 amb folre.

Els Castellers de Vilafranca estrenen aquest 2024 cap de colla, Àngel Grau, i la seva il·lusió es veu reflectida en unes estadístiques que feia unes quantes temporades que no assolien. Enguany ja porten sis castells de nou i tot apunta a l’estrena de la gamma extra. Ja hi van plantar el 2 de 9 amb folre i manilles l’any 2016 en la seva única actuació al Vendrell i ara podrien repetir-lo i acompanyar-lo també del pilar de 8 emmanillat en el que seria una actuació més pròpia d’un mes de juliol que de juny.

La Diada de les colles campiones del Concurs centra l’atenció del cap de setmana, tot i que diumenge a La Selva del Camp també es podrien veure castells de nou. La Joves vallenca, que veurem com gestiona la doble actuació de prestigi, estarà acompanyada per la Jove de Tarragona que podria assaltar el 3 de 9 amb folre per primera vegada aquesta temporada després de l’entrena fa set dies del 5 de 8 i el 4 de 8 amb l’agulla.

Ja no cal esperar a Sant Joan per veure grans castells durant el mes de juny, perquè les pròximes setmanes altres colles que han començat amb força la temporada com Xiquets de Tarragona o Capgrossos de Mataró també ens podrien ensenyar el seu potencial. Sense oblidar els Minyons de Terrassa que l’últim dia de juny (diumenge 30) tenen la seva actuació de festa major. Quan és any de Concurs, les colles avancen els seus objectius i l’inici casteller 2024 ho torna a confirmar. Com va dir Guardiola en el seu dia: estrenyeu-vos els cinturons que ens ho passarem bé.