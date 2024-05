Valls canvia el sistema de rondes per les seves diades castelleres

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Comissió Xiquets de Valls, comissió participativa integrada per representants de la Colla Joves, la Colla Vella i l’Ajuntament de Valls, ha acordat un nou sistema de rondes vallenques per a les diades que se celebren a la plaça del Blat, Km0 del món casteller.

El nou format de rondes s’aplicarà per primera vegada per la Festa Major de Sant Joan i s’utilitzarà també per a la resta d’actuacions a la plaça del Blat de Firagost, Diada Nacional i Santa Úrsula. La Nit de Completes mantindrà el seu format singular a l’antiga en la que les dues colles poden aixecar castells alhora.

El nou sistema de rondes acordat per les colles a la Comissió Xiquets de Valls preveu mantenir les tres rondes vallenques, però amb un nou funcionament intern per a cada ronda amb l’objectiu d’aconseguir una nova dinàmica de les colles evitant pauses excessivament llargues entre intents propis i permetent que el to idoni dels castellers i castelleres sigui l’òptim.

Com a conseqüència, es preveu que la diada sigui encara més interessant per al públic. S’afegeix amb el nou sistema una quarta ronda opcional per a la colla que no completi les tres construccions amb les tres rondes principals, però cal tenir en compte que aquesta quarta ronda no es podrà utilitzar si la colla ja té els tres castells assolits i, en cap cas, és una ronda de millora.

El funcionament intern de cada una d’aquestes rondes es modifica per fer-les més dinàmiques. Fins ara, en una sola ronda una colla podia fer dos intents i tenia a més l’opció de muntar fins a tres peus per a cadascun d’aquests intents, és a dir, fins a sis possibilitats. Amb el nou sistema de rondes vallenques, cada colla tindrà, a cada ronda i com a màxim, tres possibilitats d’aixecar el seu castell, sigui en peus o intents, limitant els intents en dues possibilitats.

Les combinacions i la casuística són diverses amb el nou format. Com fins ara, el nombre d’intents està limitat a dos en tots els casos, però ara per exemple, si una colla lliga tres peus i no ha aixecat castell perdrà també la ronda. De la mateixa manera, si ha lligat dos peus i ha fet un intent, també perd ronda ja que haurà esgotat el màxim de tres possibilitats d’enlairar un castell.

El nou sistema també preveu que les colles decideixin «passar ronda» i fer ús de la quarta ronda opcional per a fer al seu castell, però sempre haurà de ser després d’un intent o un intent desmuntat. D’altra banda, si una colla ha executat els tres castells en les tres rondes principals, podrà fer ús de la ronda opcional per aixecar un pilar superior al de cinc.