El Parlament tumba una moción que pedía desbloquear el Hard Rock en «un mes»

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Parlamento ha tumbado una moción impulsada por el PPC que pedía al Gobierno resolver «en el plazo máximo de un mes» el informe de impacto ambiental pendiente y aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) para desbloquear la tramitación del Hard Rock. Junts, PPC y Vox son los grupos que han votado a favor, el resto en contra menos Aliança Catalana, que se ha abstenido.

La cámara catalana también ha rechazado el punto de la moción que instaba al Gobierno a «impulsar de manera efectiva el desarrollo del Quart Cinturó», en referencia a la B-40, dando cumplimiento a los acuerdos entre Generalitat y Estado. PSC, ERC, Comunes y CUP han votado en contra.