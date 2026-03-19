POLÍTICA
El Parlament tumba una moción que pedía desbloquear el Hard Rock en «un mes»
Los socialistas, que han votado en contra, también rechazan el punto del texto del PPC sobre impulsar el Quart Cinturó
El Parlamento ha tumbado una moción impulsada por el PPC que pedía al Gobierno resolver «en el plazo máximo de un mes» el informe de impacto ambiental pendiente y aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) para desbloquear la tramitación del Hard Rock. Junts, PPC y Vox son los grupos que han votado a favor, el resto en contra menos Aliança Catalana, que se ha abstenido.
La cámara catalana también ha rechazado el punto de la moción que instaba al Gobierno a «impulsar de manera efectiva el desarrollo del Quart Cinturó», en referencia a la B-40, dando cumplimiento a los acuerdos entre Generalitat y Estado. PSC, ERC, Comunes y CUP han votado en contra.
Camp de Tarragona
El PP pide desbloquear definitivamente el proyecto del Hard Rock
Redacció