El PP pide desbloquear definitivamente el proyecto del Hard Rock

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El Partido Popular de Tarragona ha instado en el Parlament de Catalunya a desbloquear definitivamente el proyecto del Hard Rock. El diputado Pere Lluís Huguet ha presentado una moción al pleno para resolver el informe de impacto ambiental pendiente y aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) del Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou en el plazo máximo de un mes. Se trata de la moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre las inversiones previstas que se debatirá este jueves por la mañana.

Los populares han recordado que el 18 de diciembre de 2024 se aprobó la resolución en que se instaba en el Gobierno a resolver el informe de impacto ambiental pendiente y a aprobar el PDU. «Transcurridos más de quince meses desde la aprobación de esta resolución en la cámara catalana, todavía queda pendiente este trámite que tiene que permitir que el proyecto saque adelante. La provincia de Tarragona no merece que vuelvan a pasar décadas perdiendo inversiones que favorecerían la creación de trabajo e infraestructuras porque algunos partidos políticos así lo quieren», ha denunciado Huguet.

El diputado reusense ha instado en qué en el plazo máximo de un mes se pueda resolver este serial y en que todos los grupos se mojen e informen de su postura respecto al proyecto de ocio del Camp de Tarragona. «Los partidos se tienen que mojar, especialmente el PSC, que tendrá que posicionar definitivamente: o quiere cumplir con los compromisos firmados y con la revitalización económica de la provincia, o quiere seguir sometido a la vara de la extrema izquierda de los Comuns y su turismofobia», ha concluido Huguet.