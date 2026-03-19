Localizan el cadáver del hombre desaparecido ayer en la playa de la Pineda

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La Guardia Civil ha localizado el cadáver del hombre que desapareció ayer en la playa de la Pineda. Durante el día de hoy también ha continuado la búsqueda del hombre por parte de Mossos d'Esquadra y Salvamento Marítimo junto con la benemérita.

Según ha adelantado el Diari de Tarragona, el cuerpo ha sido encontrado mar adentro en la playa de la Pineda hacia el mediodía. Un equipo de buzos han sido los encargados de recupera el cuerpo, que ya se encontraba en el fondo marino. El cadáver ha sido trasladado hasta el Port de Tarragona.

Será la autopsia la que determine las causas de la muerte. Según ya se explicó ayer el hombre habría entrado mar adentro con uno me caigo, el cual fue localizado vacío. Momento en que se intensificó la búsqueda. Una de las hipótesis de la muerte era un posible suicidio, aunque no se ha podido confirmar.