Buscan el cuerpo de la persona desaparecida en la playa de la Pineda de Vila-seca

Salvamento Marítimo y los Mossos d'Esquadra mantienen activo un dispositivo de búsqueda para localizar el cuerpo de una persona que ha desaparecido, este miércoles por la tarde, en la playa de la Pineda, en Vila-seca. Fuentes policiales indican que se trataría de una muerte voluntaria.

En el operativo están participando medios movilizados desde Tarragona, entre ellos un helicóptero, varias embarcaciones y también se han sumado buzos. La persona desaparecida habría navegado en kayak, que se han encontrado los servicios de emergencia vacío, y habría dejado una nota.