Entra en funcionamiento la nueva subestación en Vilallonga del Camp para abastecer la industria petroquímica

Red Eléctrica ha puesto en marcha la nueva subestación Francolí, ubicada en el término municipal de Vilallonga del Camp (Tarragonès). Estas instalaciones tienen que servir para abastecer de electricidad la industria petroquímica y «facilitar el desarrollo industrial y la descarbonización del sector», según apunta la compañía a través de un comunicado.

La subestación contempla tres puntos de conexión para empresas del polígono norte de Tarragona con consumos elevados. El presupuesto del proyecto ha sido de 6 millones de euros. La idea es conectar a esta subestación la línea de mucha alta tensión (MAT) entre Aragón y la Secuita (Tarragonès) que Red Eléctrica está tramitando. Detractores de la MAT han presentado más de 14.000 alegaciones contra la iniciativa.