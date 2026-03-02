Presentan más de 14.400 alegaciones contra el proyecto de la MAT entre Aragón y Tarragona

Dos mujeres elaboran pancartas en contra del proyecto de la MAT entre Aragón y Cataluña en un acto celebrado en Almoster.ACN

Entidades, plataformas, ayuntamientos y particulares afectados han presentado 14.421 alegaciones contra el proyecto de la línea de mucha alta tensión (MATE) entre Aragón y Tarragona. La Plataforma No a la MAT Catalunya – Aragón cree que la cifra todavía podría ser más alta, teniendo en cuenta que sólo se recogen el número de recursos facilitado desde los agentes que han trabajado juntos.

Destacan que la gran cantidad de alegaciones presentadas evidencia «la oposición» del territorio a esta iniciativa. Entre las reclamaciones destacan los consejos comarcales del Priorat, Baix Camp y Terra Alta, y una veintena de ayuntamientos. También se han mostrado en contra las DOQ Priorat, y DO Montsant y Terra Alta, además de Unió de Pagesos, GEPEC y Prioritat.

Red Eléctrica pretende desmantelar la actual línea entre Aragón y la Secuita (Tarragonès) y construir una nueva triplicando su potencia. La infraestructura tendrá 180 kilómetros con torres que pasarán de los 20-25 metros de altura a los 55 metros, afectando a 28 municipios de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp y Tarragonès.