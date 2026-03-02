Empiezan las obras de la nueva área del Caribe Aquatic Park de PortAventura World

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

PortAventura World ya ha iniciado los trabajos para construir la nueva zona en el Caribe Aquatic Park, Coral Bay. Se espera que la nueva área esté lista para el próximo 23 de mayo, que es la fecha de apertura del parque aqüàtic. Se trata de una de las dos novedades de este 2026. La otra es Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una experiencia de exploración inmersiva en la emblemática área de la Polynesia.

Coral Bay ocupará unos 6.000 metros cuadrados y estará ambientada en una bahía pirata emergida después de siglos bajo el mar. El espacio combinará una cuidada tematización con propuestas pensadas para todas las edades, consolidando la apuesta de PortAventura por experiencias familiares diferenciales dentro del panorama europeo. Esta se situará en la zona más próxima del King Khajuna, la caída libre acuática más salvaje del parque.

La nueva zona acuática contará con una water coaster familiar única en Europa y una piscina de aventuras con una pista de obstáculos acuática diseñada para disfrutarse en grupo, presentada como inédita a escala mundial. La zona se completará con nuevos toboganes y un restaurante temático.

Novedad en Polynesia

La otra novedad de este 2026 será una nueva experiencia en la zona de Polynesia que incluirá senderos, pasarelas y puentes colgantes integrados en el entorno natural. Se trata de Makamanu Jungle, The Adventure Trek y también será una realidad a partir de la temporada de verano.

La nueva experiencia al aire libre transformará la zona de la Polynesia en PortAventura Park, donde antes se hacía celebrar el espectáculo Aves del Paraíso. La propuesta invita a explorar la jungla de una forma diferente.

Sin fecha para el Dragon Khan

La atracción emblemático de PortAventura World, el Dragon Khan, no está operativa en el inicio de temporada del parque. La roller coaster se encuentra en un proceso de renovación desde el pasado 7 de enero pero los trabajos todavía no han finalizado y no hay fecha de reapertura todavía.

El pasado mes de enero, con el parque cerrado, se empezó con el retrack parcial del vertical loop y del cobra roll de la montaña rusa, que ya forma parte del sky line de la Costa Daurada. Los trabajos de renovación, que son los más importantes en la historia del parque, se han hecho para alargar la vida útil de la atracción sin modificar la experiencia del visitante.

El Shambhala, por su parte, si que ha abierto con normalidad. Esta atracción ambientada en una expedición al Himalaya es la más próxima al Dragon Khan y se temía que tampoco pudiera abrir al inicio de temporada por las tareas de renovación de la montaña rusa roja. Finalmente, el esfuerzo de los operarios ha permitido que esté lista para la apertura de este 27 de febrero.