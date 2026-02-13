FuneCamp gestionará el cementerio de Constantí a partir de 2029 cuando se acabe la actual concesión

La funeraria pública FuneCamp gestionará el cementerio de Constantí a partir de 2029. Este jueves, el pleno del ayuntamiento ha aprobado la condición de la empresa supramunicipal como medio propio para ejecutar esta actividad. La propuesta salió adelante gracias a los votos favorables de PSC y ERC, mientras que Vox votó en contra.

En el 2029 finalizará la actual concesión y FuneCamp se hará cargo de la actividad. Durante el plenario, la alcaldesa de Constantí, Òscar Sánchez, expresó que la funeraria era un proyecto «legal, viable y avalada por informes técnicos y rigurosos» después de que el juez anulara los acuerdos de los plenos de constitución de la empresa. Además, explicó que se interpondrá un recurso de apelación en el TSJC.

Esta semana, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona ha anulado los acuerdos de los plenos de los Ayuntamientos de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí, aprobados en marzo de 2024, que permitieron constituir FuneCamp, la funeraria supramunicipal pública del Camp de Tarragona. En la sentencia, la jueza argumenta que la información económica-financiera que recoge la memoria de la funeraria «no acredita la viabilidad económica ni la estabilidad presupuestaria de la entidad».