El alcalde de Altafulla, Jordi Molinera, se volverá a presentar por ERC a las próximas elecciones

El alcalde de Altafulla, Jordi Molinera, ha adelantado a Diario Más que se volverá a presentar como candidato de L'EINA-ERC, para las próximas elecciones del 2027. El alcalde asegura que está contento con el trabajo que ha hecho al frente del consistorio y por eso «tenemos ganas de seguir».

Molinera, actualmente, gobierna en minoría pero «no hemos perdido ninguna votación». «Estar en minoría no significa no poder hacer cosas», ha añadido el alcalde.

Jordi Molinera se encuentra al frente del Ayuntamiento de Altafulla desde hace dos mandatos. Después de las elecciones del 2019, Molinera fue coalcalde con Alba Muntadas.