El alcalde de Altafulla denuncia nuevas amenazas: «Vigila cuando vuelvas a casa despues del pleno»

El alcalde de Altafulla, Jordi Molinera, ha denunciado, una vez más, que sigue recibiendo mensajes anónimos con amenazas. Esta vez el mensaje lo recibió mientras estaba en el pleno municipal, el lunes por la noche. El texto, procedente de un número de teléfono del Reino Unido, ponía: «Vigila cuando vuelvas acasa despues del pleno».

El alcalde (L’EINA-ERC) lamenta que «mensajes como este son habituales en la política altafullenca» y denuncia que ha vivido más de una situación donde se ha visto implicado algún otro miembro de su entorno familiar, incluidos sus hijos.

El acoso que sufre Jordi Molinera se remonta a hace cinco años. El desencadenante, según explica el alcalde, fue cuando ganaron las elecciones. «A alguien no le ha hecho gracia», motivo por el cual habrían iniciado una «campaña de acoso» contra él. Sin embargo, asegura que no es el único que ha recibido amenazas ya que hay «miembros de la formación republicana, trabajadores públicos, vecinos del municipio y del tejido asociativo que también han sido víctimas».

Molinera confiesa que personalmente, ya no me afecta porque son muchos años de lucha y asegura que los autores de los anónimos «no conseguirán que dimita». Lo único que teme es que las amenazas algún día acaben traspasando las redes.

El alcalde de Altafulla interpuso una denuncia cuando empezó el acoso, la cual continúa activa. Por eso, guarda todos los mensajes que recibe, para aportar más pruebas y para intentar que las autoridades identifiquen a los autores y ver si hay que tomar nuevas acciones. De momento, el sistema judicial no ha actuado, a pesar de que él tiene sospechas de las personas que puede estar detrás.

Jordi Molinera decidió publicar en las redes sociales el mensaje «para que la gente vea que sigo recibiendo amenazas». «He recibido amenazas de números de teléfono procedentes de Nigeria, desde cuentas de correos falsas, mensajes donde me dicen que mire debajo del coche antes de subir e incluso, vídeos donde aparece una persona con la cara tapada y profiriendo amenazas», afirma. «Eso queda fuera de la libertad de expresión», confiesa.

Actualmente, el alcalde tiene una denuncia donde se le acusa de haber contratado un servicio de abogados por parte del Ayuntamiento de Altafulla para su defensa en un procedimiento judicial. Molinera asegura que las amenazas le vienen por ser el alcalde, por lo que «necesito herramientas para poderme defender como tal» y ha añadido que «el juzgado todavía no me ha comunicado nada».

Mirada puesta en las elecciones 2027

A pesar del malestar que le supone esta situación, Jordi Molinera se muestra firme y afirma que no terminaremos del gobierno municipal. De hecho, está decidido a presentarse como candidato para las próximas elecciones de 2027, ya que está contento con el trabajo que ha hecho al frente del consistorio.

Molinera asegura que, a pesar de gobernar con minoría, «no hemos perdido ninguna votación». Por eso, «tenemos ganas de seguir», ha finalizado.