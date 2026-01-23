Desarticulan una organización criminal vinculada a robos con fuerza en el Catllar

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una organización criminal formada por personas extranjeras relacionada con el repunte de robos con fuerza en domicilios en el Catllar. La operación, desarrollada por la policía catalana con la colaboración de la Guardia Civil, ha culminado con la detención de los miembros de la banda en la ciudad de Lleida.

En paralelo, los Mossos también han detenido a un hombre como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en granjas del término municipal del Catllar. El arrestado no tenía antecedentes policiales.

Además, la policía ha detenido a la persona propietaria de una instalación ilegal de marihuana con un total de 700 plantas. La plantación estaba situada a la urbanización Manous, al lado del centro penitenciario del Catllar. Para los investigadores, y para conseguir estas detenciones, han sido de ayuda las imágenes obtenidas por las cámaras de vigilancia.

La policía catalana ha localizado una plantación de marihuana en la urbanización Manous.Cedida

Las detenciones han sido posibles gracias al refuerzo de las medidas de seguridad que se hicieron el municipio el pasado mes de diciembre para parar el repunte de robos con fuerza en domicilios registrado en los últimos dos meses. El consistorio decidió actuar, por lo cual se acordó aumentar la presencia policial en la calle. Los Mossos d'Esquadra intensificaron los controles y patrullajes en el municipio, especialmente en las zonas más sensibles.

La alcaldesa del Catllar, Alba López, ha destacado que «la ampliación de la presencia policial tiene sus frutos» y ha remarcado la importancia de «la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y la colaboración con la Guardia Municipal».

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jordi Ruiz, ha explicado que el Ayuntamiento «mantiene el compromiso con el refuerzo de la vigilancia y la prevención en el Catllar», ha anunciado que la próxima semana se celebrarán la Comisión de Seguridad y la Comisión de Territorio, y ha recordado que próximamente el consistorio «abrirá el proceso de selección para incorporar nuevos vigilantes municipales».