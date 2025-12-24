Seguretat
Reforç policial al Catllar davant el repunt dels robatoris amb força en els darrers mesos
La xifra provisional del 2025 se situa en 34 robatoris amb força respecte els 20 del 2024
L’Ajuntament del Catllar ha reforçat les mesures de seguretat al municipi arran d'aquest repunt de robatoris amb força a domicilis registrat en els darrers dos mesos. El consistori ha decidit actuar, per la qual cosa s’ha acordat augmentar la presència policial al carrer. Els Mossos d’Esquadra intensificaran els controls i patrullatges al municipi, especialment en les zones més sensibles.
També s'ha compartit informació amb els veïns demanant que adoptin mesures d’autoprotecció per posar les coses difícils als lladres. A més de recordar la importància de trucar al 112 davant qualsevol emergència o sospita.
A més a més, l’Ajuntament i els Mossos han acordat continuar fent noves xerrades sobre seguretat amb la ciutadania al llarg dels propers mesos. Es tracta de formacions que aborden àmbits com la ciberseguretat, l’autoprotecció, la seguretat en comerços, les ocupacions i la gestió de situacions d’ocupació. Aquestes sessions són espais clau perquè els veïns i veïnes puguin traslladar directament als agents les problemàtiques de seguretat que detecten al municipi.
Trobada amb els veïns
Dilluns, l’Auditori del Centre Cultural va acollir una xerrada informativa de Mossos d’Esquadra, a càrrec de l’inspector Eduard Blanch, de l’Àrea Bàsica Policial de Tarragona (ABPT), i d’agents de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC). Més enllà dels consells pràctics d’autoprotecció i prevenció per evitar ser víctimes de delictes durant el Nadal, la xerrada va esdevenir un espai de diàleg obert i una audiència pública en matèria de seguretat.
Davant la presència de Mossos, de l’alcaldessa del Catllar, Alba López; del regidor de Seguretat, Jordi Ruiz, i de membres del govern municipal, els veïns i veïnes van poder exposar directament les seves preocupacions, explicar situacions concretes viscudes i formular preguntes sobre les actuacions policials i municipals.
El principal tema que va centrar la sessió va ser el repunt dels robatoris amb força als domicilis dels últims dos mesos. El Catllar havia encadenat dos anys consecutius amb una clara reducció dels robatoris amb força. De fet, durant el 2024 aquests delictes van disminuir un 54%. Però mentre l’any passat es van registrar 20 robatoris amb força a domicilis, la xifra provisional del 2025, a punt de tancar-se, se situa en 34. Aquest canvi de tendència ha portat l’Ajuntament a intensificar les actuacions en matèria de seguretat. Segons va explicar la Policia de la Generalitat de Catalunya durant la reunió, aquest increment està relacionat amb l’activitat d’una organització criminal que actua a la zona i que està molt a prop de ser desarticulada.
Durant la xerrada també es va posar en valor el funcionament de les càmeres lectores de matrícules instal·lades als accessos de les urbanitzacions. Segons van explicar els Mossos d’Esquadra, aquest sistema està sent de gran ajuda en la investigació dels robatoris amb força.
A partir de febrer de 2026 està previst que l’Ajuntament obri el procés de selecció per incorporar nous vigilants municipals. A més, el Catllar va activar el juliol passat el dispositiu de seguretat més gran de la seva història, que va incloure una ampliació sense precedents del servei de vigilància municipal, tant en recursos humans com materials, la incorporació d’un guarda rural durant més de dos mesos, i la instal·lació recent de 21 càmeres lectores de matrícules als principals accessos a les urbanitzacions.